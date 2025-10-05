Gaming: Unity-Sicherheitslücke: Zahlreiche Spiele vorübergehend aus allen Stores entfernt

Eine neu entdeckte Sicherheitslücke betrifft aktuell Spiele, die mit der Unity-Engine entwickelt wurden. Um Spieler zu schützen, haben Entwickler und Publisher zahlreiche betroffene Titel und Produkte vorübergehend aus den digitalen Stores entfernt.

Nach Angaben der Verantwortlichen handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bis die notwendigen Updates implementiert sind. Die Sicherheitslücke wird derzeit durch Unity und die jeweiligen Studios untersucht, um schnellstmöglich ein Update bereitzustellen.

Spieler müssen sich darauf einstellen, dass bestimmte Spiele in den kommenden Tagen nicht verfügbar sind. Sobald die Patches veröffentlicht wurden, sollen alle betroffenen Titel wieder in den digitalen Stores angeboten werden.

So hat beispielsweise auch Obsidian Entertainment reagiert und die folgenden Spiele vorübergehend entfernt, bis die Lücke geschlossen werden kann:

Grounded 2 Founders Edition

Grounded 2 Founders Pack

Avowed Premium Edition

Avowed Premium Edition Upgrade

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate

Pentiment