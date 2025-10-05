Gaming: Unity-Sicherheitslücke: Zahlreiche Spiele vorübergehend aus allen Stores entfernt

Eine neu entdeckte Sicherheitslücke betrifft aktuell Spiele, die mit der Unity-Engine entwickelt wurden. Um Spieler zu schützen, haben Entwickler und Publisher zahlreiche betroffene Titel und Produkte vorübergehend aus den digitalen Stores entfernt.
Nach Angaben der Verantwortlichen handelt es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, bis die notwendigen Updates implementiert sind. Die Sicherheitslücke wird derzeit durch Unity und die jeweiligen Studios untersucht, um schnellstmöglich ein Update bereitzustellen.
Spieler müssen sich darauf einstellen, dass bestimmte Spiele in den kommenden Tagen nicht verfügbar sind. Sobald die Patches veröffentlicht wurden, sollen alle betroffenen Titel wieder in den digitalen Stores angeboten werden.
So hat beispielsweise auch Obsidian Entertainment reagiert und die folgenden Spiele vorübergehend entfernt, bis die Lücke geschlossen werden kann:
- Grounded 2 Founders Edition
- Grounded 2 Founders Pack
- Avowed Premium Edition
- Avowed Premium Edition Upgrade
- Pillars of Eternity: Hero Edition
- Pillars of Eternity: Definitive Edition
- Pillars of Eternity II: Deadfire
- Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate
- Pentiment
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach krass, wie kann denn sowas passieren? Hoffe die Probleme werden schnell behoben und die Spiele kehren in die Stores zurück. Besonders Avowed und Pentiment sind großartige Spiele.
Komplett entfernt oder nur aus den Stores genommen? Wer es besitzt und vielleicht sogar noch installiert hat, kann dann ja trotzdem Pech haben, wenn er davon nichts weiß.
Unity ist ja recht beliebt und sicherlich werden nicht sehr viele solche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Hmm, ist das ein XB Problem?
Und die Sachen wurden nur aus dem XB/MS Store entfernt?
Hab nämlich eben mal spaßeshalber geschaut und die aufgelisteten Sachen, die es auch auf Steam, PS und Switch gibt, sind dort zum Kauf verfügbar.
Wahrscheinlich wird noch eine Paywall integriert in den MS Games, das man beim Starten nochmal bezahlen muss, jetzt wo MS so nach Geld sucht😅
Wird sicher der klassische Daten-leak sein 😅 gibt doch jenuch Gruppen die dafür hacken 🐙
Ja bestimmt, wollte nur noch etwas Salz in die Wunde streuen 😅😆
Vielleicht gibbet ne info beim Abschluss des Kaufs? 🤔
Habe mir eben nochmal den Artikel auf Delistedgames zu dem Thema reingezogen und dort steht, dass Microsoft und Obsidian Entertainment unter den ersten Publishern und Entwicklern gewesen sein sollen, die auf das Problem reagiert hätten, es aber auch andere betreffen würde.
Außerdem soll es um Android, Windows, Linux und macOS gehen, aber nicht um die Konsolen-Versionen.
Ein User in den Kommentaren meinte noch, dass es bei den oben genannten Spielen vor allem um diese Premium-Varianten ginge, weil die Artbooks mit Unity erstellt worden wären… vielleicht ist das ja auch auf Xbox der Fall?
Ich kann nur das wiedergeben, was ich dort gelesen habe, weil ich gestern zufällig den Artikel entdeckt hatte, verifizieren kann ich davon aber nichts…
„Außerdem soll es um Android, Windows, Linux und macOS gehen, aber nicht um die Konsolen-Versionen.“
Jap. Ich hab die Warn-Mail für Entwickler auch bekommen und da werden nur diese Plattformen genannt.
Ach, entwickelst du selbst ein Spiel?
Was soll es denn werden?
Ich starte viel mehr mindestens einmal im Jahr die Entwicklung komplett neu, weil es mir schwerfällt, an einer Sache zu bleiben xD Aber das in Godot.
Mit Unity hab ich einen winzigen Platformer veröffentlicht, einfach nur, um innerhalb einer Woche mal ein Projekt fertig zu stellen.
Godot ist mir ein Begriff, ich habe aber selbst nie damit gearbeitet.
Dass es besser sein soll, lieber klein anzufangen, hört man ja immer wieder.
Sonst ist man irgendwann so überfordert mit seinem riesigen Projekt, dass man nie etwas zu Ende bringt…
Dann mal frohes Schaffen!
Vielleicht bist du irgendwann in der Indie-Sektion im Xbox Store vertreten 😉
Danke für den ausführlichen Bericht:)
Kann mich nicht erinnern sowas jemals erlebt zu haben, hoffentlich bekommen sie das schnell wieder hin.
Da wird sicher schon eifrig dran gearbeitet 😅 bin gespannt wann et eine Lösung gibt in Form eines patches. 🐙 Danke für die Info
Ach, die Mail von Unity hab ich auch bekommen. Hätte nicht erwartet, davon nochmal was zu lesen.
Nix mitbekommen bisher darüber.