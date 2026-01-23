Gaming: US-Gaming-Markt im Dezember mit deutlichem Plus

Neue Verkaufszahlen wirbeln den US-Gaming‑Markt im Dezember durcheinander und liefern neue Werte für das Jahr 2025

Der Dezember brachte dem US‑Gaming‑Markt ein deutliches Umsatzplus. Die Gesamtausgaben stiegen im Jahresvergleich um drei Prozent auf 7,76 Milliarden Dollar. Besonders die Hardware zeigte Stärke und erreichte 1,2 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Für das gesamte Jahr 2025 ergibt sich ein Wachstum von 1,4 Prozent im Videospielmarkt, während die Hardware mit einem Plus von neun Prozent besonders hervorsticht.

Im Spielebereich dominierte im Dezember Call of Duty: Black Ops 7, gefolgt von NBA 2K26 und Battlefield 6. Über das gesamte Jahr hinweg setzte sich Battlefield 6 an die Spitze der meistverkauften Titel, während NBA 2K26 den zweiten Platz belegte und Borderlands 4 auf Rang drei landete.

Call of Duty: Black Ops 7 erreichte im Jahresranking den fünften Platz. Auf der PlayStation 5 rückte Ghost of Yotei in den Fokus und wurde zum drittbestverkauften Spiel des Jahres.

Bei den Konsolen sorgte die Nintendo Switch 2 für außergewöhnliche Dynamik. Das Gerät war im Dezember die meistverkaufte Hardware und überholte die PS5 deutlich.

Die Switch 2 bleibt zudem die am schnellsten verkaufte Konsole in der US‑Geschichte und liegt nach sieben Monaten 35 Prozent vor der PS4. Mit einer installierten Basis von 4,4 Millionen Geräten verdoppelt sie nahezu die Werte des ursprünglichen Modells im gleichen Zeitraum.

Während Switch 2 neue Rekorde setzt, verzeichneten andere Systeme deutliche Rückgänge. Die Xbox Series fiel im Dezember um 55 Prozent, die PS5 um 30 Prozent und die erste Switch um 70 Prozent im Jahresvergleich.

Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Abonnementdienste um 24 Prozent, was die wachsende Bedeutung digitaler Angebote unterstreicht. Bei den Zubehörverkäufen dominierte das PlayStation Portal den Dezembermarkt und setzte sich klar an die Spitze.