Gaming: US-Gaming-Markt im Dezember mit deutlichem Plus

Der Dezember brachte dem US‑Gaming‑Markt ein deutliches Umsatzplus. Die Gesamtausgaben stiegen im Jahresvergleich um drei Prozent auf 7,76 Milliarden Dollar. Besonders die Hardware zeigte Stärke und erreichte 1,2 Milliarden Dollar, was einem Zuwachs von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Für das gesamte Jahr 2025 ergibt sich ein Wachstum von 1,4 Prozent im Videospielmarkt, während die Hardware mit einem Plus von neun Prozent besonders hervorsticht.
Im Spielebereich dominierte im Dezember Call of Duty: Black Ops 7, gefolgt von NBA 2K26 und Battlefield 6. Über das gesamte Jahr hinweg setzte sich Battlefield 6 an die Spitze der meistverkauften Titel, während NBA 2K26 den zweiten Platz belegte und Borderlands 4 auf Rang drei landete.
Call of Duty: Black Ops 7 erreichte im Jahresranking den fünften Platz. Auf der PlayStation 5 rückte Ghost of Yotei in den Fokus und wurde zum drittbestverkauften Spiel des Jahres.
Bei den Konsolen sorgte die Nintendo Switch 2 für außergewöhnliche Dynamik. Das Gerät war im Dezember die meistverkaufte Hardware und überholte die PS5 deutlich.
Die Switch 2 bleibt zudem die am schnellsten verkaufte Konsole in der US‑Geschichte und liegt nach sieben Monaten 35 Prozent vor der PS4. Mit einer installierten Basis von 4,4 Millionen Geräten verdoppelt sie nahezu die Werte des ursprünglichen Modells im gleichen Zeitraum.
Während Switch 2 neue Rekorde setzt, verzeichneten andere Systeme deutliche Rückgänge. Die Xbox Series fiel im Dezember um 55 Prozent, die PS5 um 30 Prozent und die erste Switch um 70 Prozent im Jahresvergleich.
Gleichzeitig stiegen die Ausgaben für Abonnementdienste um 24 Prozent, was die wachsende Bedeutung digitaler Angebote unterstreicht. Bei den Zubehörverkäufen dominierte das PlayStation Portal den Dezembermarkt und setzte sich klar an die Spitze.
„Bei den Konsolen sorgte die Nintendo Switch 2 für außergewöhnliche Dynamik. Das Gerät war im Dezember die meistverkaufte Hardware und überholte die PS5 deutlich.“
Wieso kein Wort zur Entwicklung von PC Gaming Hardwareß Die boomt berichten zufolge aktuell in den USA. Bis auf RAM, der ist ausverkauft. 🙂
Vermutlich weil es nicht eindeutig zuordnungsbar ist, ob die Geräte tatsächlich für Gaming genutzt werden…
Das würde mich tatsächlich wirklich mal interessieren.
Macht man das an den Grafikkarten verkäufe aus?
Oder an den Steam, Epic usw. Neuanmeldungen?
Nintendo einfach unantastbar 😲.
Sie haben in einigen Ländern weniger mit Switch 1+2 verkauft als letztes Jahr nur mit der Switch…
Und wenn eine neue Konsole nach einer extrem erfolgreichen Konsole
, die länger als üblich auf dem Markt war mehr verkauft als 5 Jahre alte Geräte…
Also unaufhaltbar ist anders.
Nicht „schlecht“ aber nicht beeindruckend.
Du Witzbold …🙄😏
Die Switch 2 hat sich besser verkauft als die SW1 in der gleichen Zeit, die SW1 die 155 Millionen Konsolen Weltweit verkauft hat, die wahrscheinlich bald die meistverkaufte Konsole der Welt seien wird.
Die Zahlen sind überragend und beeindruckend, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen.
Ash2X lebt wohl in einem Paraleluniversum 🤭🫢
Die Switch 1 war bei Release aber auch nicht annähernd so erfolgreich wie später und kam nach Nintendos zweitgrößten Fehlschlag. Und etwas „neues“.
Bei der Switch 2 hörst du beim Kauf immer nur einen Grund – weil die Switch 1 den Geist aufgibt und die Bibliothek so groß ist.
Also solltest du vielleicht mal die Fanboy-Bubble verlassen und es sehen wie es ist: Von den Konsolen VKs war es auf dem Hauptmarkt, den USA, das schwächste Jahr seit 1995.
Die Switch 2 ist eigentlich nur in Japan außergewöhnlich erfolgreich, in einigen EU Ländern lief es ganz gut.
Aber der Mega-Erfolg sieht anders aus.
Die Switch 2 hat sich besser verkauft als die SW1 zum gleichen Zeitpunkt, das ist Fakt, sieh ist sogar die bisher im Veröffentlichungszeitraum der ersten 7 Monate die best verkaufte Konsole aller Zeiten, ob es dir passt oder nicht 😉😄.
Die Switch 2 hat noch nicht einmal ein Mario 3D oder Zelda 3D angekündigt, die SW1 hatte beides zum Start (Zelda bei Release, Mario 6 Monate später).
Also hör du lieber einmal auf mit deinem relativieren und jammern, weil du Nintendo und die Switch nicht magst, oder warum auch immer du die Fakten nicht akzeptierst, statt andere die nüchtern den Erfolg betrachten als Fanboy zu betiteln …🙄😏
Viele werden sich wohl nochmal Hardware gekauft haben bevor noch alles viel teurer wird.
Call of Duty: Black Ops 7 hat sich immer noch ordentlich verkauft, gut für Microsoft. Na wartet mal bis zum GTA VI Release. Da werden die Umsätze durch die Decke gehen😂😂😂
Nintendo mit der Switch 2 ist der Wahnsinn, fast doppelt so viel Verkäufe wie die PS4 im gleichen Zeitraum und doppelt so viel wie die SW1, das ist wirklich der Wahnsinn.
Wo ist unser Großredner Pentiment ??
Die Xbox hat sich 55% schlechter verkauft, die PS5 konnte Null davon profitieren und verliert sogar noch 30% zum Vorjahr.
Der labert sich wieder einen Müll zusammen, typisches Politiker Sprech 💩.
Der Ps portal player scheint ja sich sehr gut zu verkaufen.
Ist schön zu sehen das gaming Markt aktuell ein Wachstum verzeichnet.
Immer dieser verrückte Umsatzmonat Dezember. Jedes Jahr überraschend dass das Weihnachtsgeschäft da brummt. Ist ungefähr so überraschend wie: Im Winter ist es kalt. 😅