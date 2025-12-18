Gaming: US-Hardware-Verkäufe im November auf historischem Tief

Im November 2025 brach der US-Videospielmarkt massiv ein: Laut Circana war es der schwächste November seit 1995 bei Hardware-Verkäufen und Software-Umsätzen.
Insgesamt sanken die Ausgaben für Hardware, Zubehör und Konsolen um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem Gesamtumsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit zeichnet sich ein deutlich düsteres Bild der kommerziellen Entwicklung ab.
Besonders hart traf es die Konsolen: Hardware-Ausgaben fielen um 27 Prozent auf 695 Millionen Dollar, den niedrigsten Novemberwert seit 2005. Auch bei den Stückzahlen sieht es mager aus – mit 1,6 Millionen verkauften Einheiten wurde der schwächste November seit 1995 in den USA verzeichnet.
Und es waren alle großen Hersteller betroffen: Xbox Series X|S verlor 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr, PlayStation 5 über 40 Prozent, und selbst die Nintendo Switch inklusive der neu gestarteten Switch 2 verzeichnete ein Minus von über 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Laut Circana-Analyst Mat Piscatella liegt die Ursache im Preis. Er war für Videospiel-Hardware so hoch wie nie zuvor und erreichte im November mit 439,- Dollar ein Allzeithoch, was ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Allein der Stückpreis einer Xbox stieg im Durchschnitt um 30 %.
Bei physischer Software brachen die Verkäufe laut Circana um 14 Prozent ein, das ist das schlechteste November-Ergebnis seit Beginn der Erfassung 1995.
Weitere Einzelheiten zu diesen Zahlen und weitere Analysen findet ihr in der Quelle.
83 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sorry aber alles bullshit zwegs wenig verkäufe der ps5 z.B.trotz Black friday… wie einige user hier kommentieren….
Black Friday in den USA fing 28.11 an geht ungefähr 10-14 Tage , 3tage davon waren im November…
Ich mag mich wiederholen, aber der starke Einbruch bei der Box mag auch an den fehlenden black friday angeboten liegen. Alle die spekulierten griffen vermutlich zu alternativen..
Auch die PS5 und selbst die Switch schwächeln mit Absatzproblemen.
Nicht nur die Xbox.
Der Konsolenmarkt schrumpft weiter, während der PC Gaming Markt weiter wächst. So ist der Lauf der Dinge.
Neben dem Preis, ist aber auch denke mittlerweile die Sättigung, wer eine Xbox/PS will hat sie schon länger und die nächste Generation steht schon in den Startlöchern, ich würde mir jetzt auch keine neue mehr holen. Hinzukommt zumindest auf der Xbox, braucht man gar keine Konsole mehr Xcloud ist teils gut genug, aber auch Nvidia Cloud was ich mir vor ein paar Tagen anschaute, reicht vollkommen. Persönlich überlege ich auch ob ich überhaupt noch die nächste Konsole hole, die paar Mal, wo Internet ausfällt, kann ich auch ein Buch lesen.
Der Black Friday im Xbox Store war auch sehr bescheiden.