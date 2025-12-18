Gaming: US-Hardware-Verkäufe im November auf historischem Tief

In den USA war der Verkauf von Hardware im November der schlechteste seit 1995 – auch bei physischer Software sieht es nicht besser aus.

Im November 2025 brach der US-Videospielmarkt massiv ein: Laut Circana war es der schwächste November seit 1995 bei Hardware-Verkäufen und Software-Umsätzen.

Insgesamt sanken die Ausgaben für Hardware, Zubehör und Konsolen um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, was einem Gesamtumsatz von 5,9 Milliarden US-Dollar entspricht. Damit zeichnet sich ein deutlich düsteres Bild der kommerziellen Entwicklung ab.

Besonders hart traf es die Konsolen: Hardware-Ausgaben fielen um 27 Prozent auf 695 Millionen Dollar, den niedrigsten Novemberwert seit 2005. Auch bei den Stückzahlen sieht es mager aus – mit 1,6 Millionen verkauften Einheiten wurde der schwächste November seit 1995 in den USA verzeichnet.

Und es waren alle großen Hersteller betroffen: Xbox Series X|S verlor 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr, PlayStation 5 über 40 Prozent, und selbst die Nintendo Switch inklusive der neu gestarteten Switch 2 verzeichnete ein Minus von über 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Laut Circana-Analyst Mat Piscatella liegt die Ursache im Preis. Er war für Videospiel-Hardware so hoch wie nie zuvor und erreichte im November mit 439,- Dollar ein Allzeithoch, was ein Anstieg von 11 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Allein der Stückpreis einer Xbox stieg im Durchschnitt um 30 %.

Bei physischer Software brachen die Verkäufe laut Circana um 14 Prozent ein, das ist das schlechteste November-Ergebnis seit Beginn der Erfassung 1995.

