Gaming: USA erreicht Rekordwerte und ist längst kein Kinderhobby mehr

Videospiele sind in den USA längst Massenunterhaltung für alle Altersgruppen.

Eine neue Auswertung zeigt, dass Videospiele in den USA weiterhin zu den beliebtesten Unterhaltungsformen gehören und längst nicht mehr nur als Hobby für Kinder und Jugendliche gelten.

Demnach spielen rund 70 Prozent der US-Bevölkerung mindestens eine Stunde pro Woche Videospiele. Insgesamt nutzen über 200 Millionen Menschen regelmäßig Games als Freizeitbeschäftigung.

Das durchschnittliche Alter der Spielenden liegt bei etwa 37 Jahren. Die Zahlen zeigen damit deutlich, dass Gaming längst in allen Altersgruppen etabliert ist und nicht mehr nur eine junge Zielgruppe anspricht.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist das mobile Gaming, das den Zugang zu Videospielen deutlich vereinfacht hat. Spieler können heute nahezu überall und jederzeit auf Spiele zugreifen.

Neben der Unterhaltung spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle. Viele Nutzer geben an, dass sie Videospiele nutzen, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder Stress abzubauen.

Insgesamt unterstreicht die Entwicklung, dass Gaming in den USA heute eine der dominierenden Formen moderner Unterhaltung darstellt und weiter an Bedeutung gewinnt.