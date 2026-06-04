Gaming: USA erreicht Rekordwerte und ist längst kein Kinderhobby mehr

Eine neue Auswertung zeigt, dass Videospiele in den USA weiterhin zu den beliebtesten Unterhaltungsformen gehören und längst nicht mehr nur als Hobby für Kinder und Jugendliche gelten.
Demnach spielen rund 70 Prozent der US-Bevölkerung mindestens eine Stunde pro Woche Videospiele. Insgesamt nutzen über 200 Millionen Menschen regelmäßig Games als Freizeitbeschäftigung.
Das durchschnittliche Alter der Spielenden liegt bei etwa 37 Jahren. Die Zahlen zeigen damit deutlich, dass Gaming längst in allen Altersgruppen etabliert ist und nicht mehr nur eine junge Zielgruppe anspricht.
Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung ist das mobile Gaming, das den Zugang zu Videospielen deutlich vereinfacht hat. Spieler können heute nahezu überall und jederzeit auf Spiele zugreifen.
Neben der Unterhaltung spielt auch der soziale Aspekt eine wichtige Rolle. Viele Nutzer geben an, dass sie Videospiele nutzen, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder Stress abzubauen.
Insgesamt unterstreicht die Entwicklung, dass Gaming in den USA heute eine der dominierenden Formen moderner Unterhaltung darstellt und weiter an Bedeutung gewinnt.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wann war es jemals ein Kinderhobby ? Für mich noch nie. Ich werd auch mit 100 noch zocken, wenn ich dazu in der Lage bin.
Mache dann den Streaming Opa 2060
Hätte gern mehr Abwechslung. In Gamecubezeiten und davor gab es noch noch mehr Shooter, mehr Rennspiele und Star Wars Games.
Der GameCube war ne coole Zeit 😎
Star Wars: Rouge Leader, Metroid Prime, Melee, Resident Evil Remake & und Resi 4, Zelda TP und und und….
aber ich finde durch die ganzen Indis heutzutage haben wir deutlich mehr Abwechslung als damals.
Aber ein Burnout wie auf dem GameCube fehlt mir bis heute
Auf Xbox kannst Burnout Revenge spielen
Hätte nicht damit gerechnet, dass das Durchschnittsalter so hoch, bei 37 Jahren, liegt.
Ich bin mit Gaming aufgewachsen und kann es mir nicht mehr weg denken.
Als Kinder Hobby hab ich das nie empfunden. Als ich mir selbst als Schüler meine Spiele finanzieren konnte waren es meist die 18er Titel die mich am meisten reizten 😅