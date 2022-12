Gaming: USK Prüfkriterien werden erweitert

Die USK gibt bekannt, dass ab Januar 2023 neue Regeln bei der Prüfung von digitalen Spielen gelten. In-Game-Käufe, Chats und Lootboxen sollen bei der Überprüfung einbezogen werden.

Wird ein erhebliches Risiko für Kinder und Jugendliche erkannt, wird die Altersgrenze hochgesetzt.

USK-Geschäftsführerin Elisabeth Secker: „Die Umsetzung des novellierten Jugendschutzgesetzes in die Praxis war eine der größten Änderungen in der bisherigen Geschichte der USK als Prüfinstitution. Die Anpassungen sind ein wichtiger Pfeiler für einen ganzheitlichen und in die Zukunft gerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz. Gemeinsam mit den Obersten Landesjugendbehörden, vielen Akteur*innen des Kinder- und Jugendmedienschutzes sowie den Spieleanbieter*innen ist es gelungen, den Grundstein zu legen, das neue Jugendschutzgesetz in eine gute Praxis zu überführen. Besonders hilfreich im Entstehungsprozess war die Beteiligung der Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften, deren Erkenntnisse in die konkrete Ausgestaltung der Zusatzhinweise eingeflossen sind.“