Gaming: Verkaufscharts: PS5 dominiert, Xbox Series fällt hinter Xbox One

In den USA dominiert die PlayStation 5, während die Xbox Series X|S zurückfällt.

Die neusten Zahlen aus der US-Videospielbranche für den Monat Mai 2024 liegen vor.

Die Analysten von Circana haben dadurch ein neues Bild, was die Gesamtverkäufe der aktuellen Konsolengeneration mit Xbox Series X|S und PlayStation 5 betrifft, die 2020 beide in derselben Woche starteten.

Die Zahlen belegen, dass sich die PlayStation 5 in den ersten 43 Monaten seit Launch um 8 % besser verkaufte als sein Vorgänger PlayStation 4.

Nicht so gut sieht es dagegen für Microsoft aus. Xbox Series X und Xbox Series S liegen, gemessen am selben Zeitraum, 13 % hinter den Verkäufen der Xbox One. Auch im Vergleich mit der Xbox 360 trifft das zu.

Stückzahlen liegen Circana nicht vor, die Werte sind prozentuale Angaben. Bis zum 1. Juni sollen laut VGChartz 58,78 Millionen PS5-Konsolen verkauft worden sein, bei Xbox Series X|S sind es 28,72 Millionen.

Ein Blick auf den Monat Mai belegt ebenfalls, dass SONY mit der PlayStation 5 bei Einheiten und Dollar-Verkäufen die Nase vorn hatte. Xbox Series X|S erreichte bei Einheiten Platz 3, also noch hinter der Nintendo Switch.