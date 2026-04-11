Gaming: Verrücktes Racing-Rig bringt echtes Drift-Feeling und Knochenbrüche

Ein Gaming-Setup dreht sich und driftet real mit dem Spielgeschehen!

Ein außergewöhnliches Racing-Setup sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem ein Creator ein Rig entwickelt hat, das sich während des Spielens tatsächlich physisch mitbewegt.

Die Konstruktion wurde offenbar für ein mobiles Arcade-Rennspiel gebaut und verbindet Gameplay-Inputs direkt mit mechanischen Bewegungen des gesamten Aufbaus.

Das Setup steht auf einem fahrbaren Gestell und ist so konzipiert, dass es sich beim Driften im Spiel sichtbar dreht. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das gesamte Rig die Kurven und Fahrmanöver physisch nachvollzieht, während der Spieler selbst im Mittelpunkt der Konstruktion sitzt.

Zusätzlich verfügt die Konstruktion über ein mechanisches Element, das den Sitz nach vorne bewegt, sobald bestimmte Boost-Funktionen im Spiel aktiviert werden. Diese Bewegung soll den Beschleunigungseffekt im Spiel physisch nachbilden und das Fahrgefühl intensivieren.

Ein weiteres auffälliges Detail ist ein Effekt, der bei Aktivierung von Boosts eine Art Nachbrenner-Atmosphäre erzeugt und die Immersion des Setups zusätzlich verstärkt. Insgesamt entsteht dadurch ein stark mechanisch unterstütztes Spielerlebnis, das weit über klassische Racing-Rigs hinausgeht.

Rückenschmerzen garantiert!

This guy built a racing setup that actually spins and drifts in real motion 🤯 pic.twitter.com/GjcWsbH6e4 — TheGameVerse (@TheGameVerse) April 10, 2026

Das ganze Video gibt es hier.

Weitere kuriose Funde: