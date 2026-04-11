Gaming: Verrücktes Racing-Rig bringt echtes Drift-Feeling und Knochenbrüche

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Image: "Drift Simulator"

Ein Gaming-Setup dreht sich und driftet real mit dem Spielgeschehen!

Ein außergewöhnliches Racing-Setup sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem ein Creator ein Rig entwickelt hat, das sich während des Spielens tatsächlich physisch mitbewegt.

Die Konstruktion wurde offenbar für ein mobiles Arcade-Rennspiel gebaut und verbindet Gameplay-Inputs direkt mit mechanischen Bewegungen des gesamten Aufbaus.

Das Setup steht auf einem fahrbaren Gestell und ist so konzipiert, dass es sich beim Driften im Spiel sichtbar dreht. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das gesamte Rig die Kurven und Fahrmanöver physisch nachvollzieht, während der Spieler selbst im Mittelpunkt der Konstruktion sitzt.

Zusätzlich verfügt die Konstruktion über ein mechanisches Element, das den Sitz nach vorne bewegt, sobald bestimmte Boost-Funktionen im Spiel aktiviert werden. Diese Bewegung soll den Beschleunigungseffekt im Spiel physisch nachbilden und das Fahrgefühl intensivieren.

Ein weiteres auffälliges Detail ist ein Effekt, der bei Aktivierung von Boosts eine Art Nachbrenner-Atmosphäre erzeugt und die Immersion des Setups zusätzlich verstärkt. Insgesamt entsteht dadurch ein stark mechanisch unterstütztes Spielerlebnis, das weit über klassische Racing-Rigs hinausgeht.

Rückenschmerzen garantiert!

Das ganze Video gibt es hier.

Weitere kuriose Funde:

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10 Kommentare Added

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  2. Zockejedekonsole 61175 XP Stomper | 11.04.2026 - 07:44 Uhr

    Ich hatte in den 2000er mal so eine Weste, da war ein Basslausprecher eingebaut, der so tiefe Frequenzen machte. Das hat funktioniert war aber zu unbequem. Fand das Prinzip aber nicht schlecht.

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  3. Robilein 1242950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 11.04.2026 - 07:57 Uhr

    Oha, bei dem Teil stimmt wohl die Devise: Mittendrin statt nur dabei🤣🤣🤣

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  4. Evilski 50960 XP Nachwuchsadmin 5+ | 11.04.2026 - 08:07 Uhr

    Es gibt schon geiles Equipment hat aber natürlich auch immer seinen Preis.

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    • Katanameister 385240 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 11.04.2026 - 08:15 Uhr
      Antwort auf Evilski

      Würde ich höchstens mal antesten, aber bei dauerhafter Nutzung würde ich wohl ein Schleudertrauma bekommen.

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  5. faktencheck 181220 XP Battle Rifle Man | 11.04.2026 - 08:10 Uhr

    Wow. Da hat jemand das mittendrin statt nur dabei wortwörtlich genommen. Das erinnert an die Videos mit dem Panzer-Rig für WoT. 😂

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  8. Kreator78 72845 XP Tastenakrobat Level 2 | 11.04.2026 - 09:36 Uhr

    Schon geil. Fand das wuchtige feedback in d3n spielhallen immer geil. Daytona oder sega rally zb.

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