Gaming: Verrücktes Racing-Rig bringt echtes Drift-Feeling und Knochenbrüche

Ein außergewöhnliches Racing-Setup sorgt aktuell für Aufmerksamkeit, nachdem ein Creator ein Rig entwickelt hat, das sich während des Spielens tatsächlich physisch mitbewegt.
Die Konstruktion wurde offenbar für ein mobiles Arcade-Rennspiel gebaut und verbindet Gameplay-Inputs direkt mit mechanischen Bewegungen des gesamten Aufbaus.
Das Setup steht auf einem fahrbaren Gestell und ist so konzipiert, dass es sich beim Driften im Spiel sichtbar dreht. Dadurch entsteht der Eindruck, dass das gesamte Rig die Kurven und Fahrmanöver physisch nachvollzieht, während der Spieler selbst im Mittelpunkt der Konstruktion sitzt.
Zusätzlich verfügt die Konstruktion über ein mechanisches Element, das den Sitz nach vorne bewegt, sobald bestimmte Boost-Funktionen im Spiel aktiviert werden. Diese Bewegung soll den Beschleunigungseffekt im Spiel physisch nachbilden und das Fahrgefühl intensivieren.
Ein weiteres auffälliges Detail ist ein Effekt, der bei Aktivierung von Boosts eine Art Nachbrenner-Atmosphäre erzeugt und die Immersion des Setups zusätzlich verstärkt. Insgesamt entsteht dadurch ein stark mechanisch unterstütztes Spielerlebnis, das weit über klassische Racing-Rigs hinausgeht.
Rückenschmerzen garantiert!
This guy built a racing setup that actually spins and drifts in real motion 🤯 pic.twitter.com/GjcWsbH6e4
— TheGameVerse (@TheGameVerse) April 10, 2026
Das ganze Video gibt es hier.
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10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bevorzuge eher gemütlich zu zocken 🤕.
Ich hatte in den 2000er mal so eine Weste, da war ein Basslausprecher eingebaut, der so tiefe Frequenzen machte. Das hat funktioniert war aber zu unbequem. Fand das Prinzip aber nicht schlecht.
Oha, bei dem Teil stimmt wohl die Devise: Mittendrin statt nur dabei🤣🤣🤣
Es gibt schon geiles Equipment hat aber natürlich auch immer seinen Preis.
Würde ich höchstens mal antesten, aber bei dauerhafter Nutzung würde ich wohl ein Schleudertrauma bekommen.
Wow. Da hat jemand das mittendrin statt nur dabei wortwörtlich genommen. Das erinnert an die Videos mit dem Panzer-Rig für WoT. 😂
Kranke Scheiße 😂
Ich empfehle noch ein paar Sicherheitsgurte zum Anschnallen.
Schon geil. Fand das wuchtige feedback in d3n spielhallen immer geil. Daytona oder sega rally zb.
Das muss ein Affengeil sein um Rennspiele zu zocken 😱