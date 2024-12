Gaming: Video zu abgelehntem LEGO James Bond geleakt

Zu einem abgelehntem LEGO James Bond-Videospiel wurde ein 47 Sekunden langes Pitch-Video auf Reddit geleakt. Zu sehen gab es verschiedene Szenen aus James Bond-Filmen, die in LEGO nachgestellt wurden. Mittlerweile wurde das Video von Reddit entfernt.

Spekulationen, das Video sei für LEGO Dimensions erstellt worden, die James Bond-IP aber letzten Endes durch Mission Impossible ersetzt worden, widerspricht die Quelle des Leaks. Stattdessen soll es sich um einen Pitch für ein eigenständiges LEGO James Bond-Spiel gehandelt haben:

„Dies war tatsächlich nicht für Lego Dimensions Year 3, sondern wurde als Pitch für die Lego Group produziert, um sie davon zu überzeugen, das Okay für ein komplettes Spiel zu geben.“

„Es wurde während des letzten Jahres, in dem an Dimensions gearbeitet wurde, gemacht, als TT wusste, dass Dimensions kein drittes Jahr an Inhalten bekommen würde.

„Die Lego Group entschied, dass Bond nicht geeignet sei und legte ein Veto gegen das Projekt ein. Ich denke, dass es in den Daten eines Dimensions-Builds gefunden wurde, ist der Grund für die Verwirrung.“