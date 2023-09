Gaming: Videospiel-Streik durch SAG-AFTRA droht

Seit Wochen streiken die WGA- und die SAG-AFTRA-Mitglieder. Obwohl es deutliche Fortschritte bei der WGA, der Gewerkschaft der US-amerikanischen Drehbuchautoren, gab, dauert der Streik der Schauspieler weiter an. Und er könnte ausgeweitet werden.

Schon länger steht zur Debatte, ob neben Film- und Serienproduktionen auch die Videospielindustrie bestreikt werden soll, denn mit den Bedingungen in dieser Branche ist die Gewerkschaft ebenfalls alles andere als zufrieden.

In einer Mitteilung auf der eigenen Website informierte die SAG-AFTRA darüber, dass 27,47 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder über einen möglichen Streik in der Videospielbranche abgestimmt hätten. Davon hätten 98,32 Prozent einem Streik zugestimmt.

Wird nun direkt gestreikt? Das ist keineswegs der Fall. Die Abstimmung betont aber zum einen, wie ernst es die SAG-AFTRA mit ihren Forderungen auch in der Videospielbranche meint, zum anderen dürfen die Verhandlungsführer nun aufgrund der ausgesprochenen Unterstützung ihrer Mitglieder zum Streik aufrufen, sollten sie dies als adäquates Mittel erachten, ihre Forderungen durchzusetzen.

Wer könnte bestreikt werden?

Bestreiken die SAG-AFTRA-Mitglieder die Videospielbranche, dann würden weite Teile der Branche auf Eis liegen. Uneins ist sich die Gewerkschaft insbesondere mit einigen der größten Videospielgiganten, etwa Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions Inc., Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc., Epic Games, Take 2 Productions Inc., VoiceWorks Productions Inc. und WB Games Inc.

Mit diesen werde bereits seit Oktober 2022 immer wieder verhandelt. Wie SAG-AFTRA-Präsidentin Fran Drescher erklärte, sei es für die Videospielunternehmen an der Zeit, ihre Spielchen zu beenden und sich ernsthaft an einer Einigung interessiert zu zeigen.

Das Abstimmungsergebnis zeige, dass die Mitglieder längst begriffen hätten, wie existenziell wichtig diese Verhandlungen seien und es an der Zeit sei, dass Unternehmen, die Milliarden von Dollar verdienen und ihre CEOs reich entlohnen, diejenigen entsprechend bezahlen, die die Leistung erbringen.

Neben den mageren Löhnen für die in der Videospielbranche beschäftigten SAG-AFTRA-Mitglieder wird unter anderem der Einsatz von KI kritisiert, wie es auch bei den Autoren und den (Film- und TV-) Schauspielern der Fall ist.