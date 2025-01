Gaming: Videospielverkäufe in Europa um 1 % gestiegen

Autor:, in / Gaming

Die Auswertung von Daten der GSD haben ergeben, dass der Verkauf von PC- und Konsolenspiele im Jahr 2024 in Europa um 1 % gestiegen ist. Insgesamt wurden 188,1 Millionen Videospiele verkauft.

Einen Anstieg um 15 % beim Verkauf von Videospielen auf dem digitalen Vertriebsweg wurde ermittelt. 131,6 Millionen waren es demnach, die digital verkauft wurden.

Der physische Verkauf von Videospielen ging indes in Europa um 22 % auf 56,5 Millionen Spiele zurück.

Am meisten hat sich EA Sports FC 25 des Publishers Electronic Arts verkauft. Die Verkäufe gingen aber gegenüber dem Vorgänger um 5 % zurück.

Auf dem zweiten Platz landete bei den Europäern Call of Duty: Black Ops 6. Der neuste Teil der Shooter-Reihe verzeichnete ein Plus von 9 % gegenüber Modern Warfare III aus dem Vorjahr.

Um satte 183 % konnten sich die Verkäufe von Fallout 4 dank der Prime Video-Serie steigern. Das brachte dem postapokalyptischen Rollenspiel Platz 19 ein.

Bei der Hardware sanken die Gesamtverkäufe um 21 %. Obwohl es auf allen Plattformen Rückgänge gab, betraf es Microsoft mit Xbox Series X|S mit 48 % am stärksten. Die PlayStation 5 verkaufte sich trotz eines Rückganges von 20 % am meisten im letzten Jahr in Europa. Bei der Nintendo Switch waren es 15 %

Weitere Zahlen und Informationen findet ihr via VGC.