Gaming: Warhammer-Doppelpack: 500 Worlds und Animations-Trailer „There Is Only War“

Im neuen Brettspiel Warhammer 40,000: 500 Worlds kehrt Captain Demetrian Titus als Anführer der Ultramarines Zweiten Kompanie zurück. Nach Jahren der Dunkelheit ruft Primarch Roboute Guilliman zur Rückeroberung der 500 Welten von Ultramar auf – eine gewaltige Kampagne, die im Mittelpunkt des kommenden Actiontitels steht.

Titus führt seine Space Marines gegen die Bedrohung durch Nekrosor Ammentar, eine lebende Verkörperung des zerstörerischen Nekronenvirus, das bereits zahlreiche Welten ausgelöscht hat. Der Announcement Trailer verspricht intensive Schlachten, heroische Momente und filmreife Inszenierung im typischen Warhammer-Stil.

Im Trailer gibt es einen exklusiven Blick auf „Titus“, der wohl für Space Marine 3 in Aktion treten wird:

Parallel dazu hat Warhammer TV mit dem neuen „There Is Only War“-Animations-Trailer einen spannenden Ausblick auf kommende Serien im Warhammer+-Abo gegeben. Der Trailer zeigt packende Szenen aus mehreren neuen Animationsprojekten, die in den nächsten zwölf Monaten erscheinen sollen – allesamt voller epischer Kämpfe, düsterer Atmosphäre und detailreicher Geschichten aus dem 41. Jahrtausend.