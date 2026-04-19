Gaming: Welche Exklusiv-Reihe der Konkurrenz würdet ihr gern auf Xbox spielen?

Xbox hat starke Marken – aber wenn wir ehrlich sind, schauen viele trotzdem immer wieder rüber zur Konkurrenz und denken sich: „Das hätte ich auch gerne auf meiner Konsole.“
Ob große Story-Blockbuster von PlayStation oder die ikonischen Klassiker von Nintendo – manche Reihen sind einfach zu gut, um sie zu ignorieren.
Also stellen wir die provokante Frage:
Wenn ihr eine einzige exklusive Franchise „rüberziehen“ könntet – welche wäre es?
- Team God of War – Pure Wucht, epische Story, genau das fehlt Xbox.
- Team The Last of Us – Storytelling auf einem ganz anderen Level.
- Team Spider-Man – Open World, die einfach funktioniert.
- Team Zelda – Abenteuer, Freiheit, Magie.
- Team Mario – Spaß, den Xbox so nicht hat.
- Team etwas ganz anderes – Welche Reihe würdet ihr holen?
Welche Franchise würde Xbox sofort auf ein neues Level heben – und warum hat Microsoft genau DIE bis jetzt nicht oder keine Antwort darauf?
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
64 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spiderman! Der ganze Rest ist mir Wumpe 😅
Ganz einfach Gran Turismo
Team God of war, T.Lo.U, Spiderman. Diese Games sind natürlich für die Masse gemacht und auf hohen Erfolg ausgelegt. Warum MS keine Antwort darauf hat? Weil sie ihren eigenen Weg bevorzugen und auch andere Sachen entwickeln wollen als immer die gleiche AAA Mainstream Blockbuster Formel. 😅
Wäre dann eher Pokemon und die Ghost Reihe von Sony.