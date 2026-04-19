Gaming: Welche Exklusiv-Reihe der Konkurrenz würdet ihr gern auf Xbox spielen?

Nintendo oder PlayStation – welche Franchise gehört eurer Meinung nach auf die Xbox?

Xbox hat starke Marken – aber wenn wir ehrlich sind, schauen viele trotzdem immer wieder rüber zur Konkurrenz und denken sich: „Das hätte ich auch gerne auf meiner Konsole.“

Ob große Story-Blockbuster von PlayStation oder die ikonischen Klassiker von Nintendo – manche Reihen sind einfach zu gut, um sie zu ignorieren.

Also stellen wir die provokante Frage:

Wenn ihr eine einzige exklusive Franchise „rüberziehen“ könntet – welche wäre es?

Team God of War – Pure Wucht, epische Story, genau das fehlt Xbox.

– Pure Wucht, epische Story, genau das fehlt Xbox. Team The Last of Us – Storytelling auf einem ganz anderen Level.

– Storytelling auf einem ganz anderen Level. Team Spider-Man – Open World, die einfach funktioniert.

– Open World, die einfach funktioniert. Team Zelda – Abenteuer, Freiheit, Magie.

– Abenteuer, Freiheit, Magie. Team Mario – Spaß, den Xbox so nicht hat.

– Spaß, den Xbox so nicht hat. Team etwas ganz anderes – Welche Reihe würdet ihr holen?

Welche Franchise würde Xbox sofort auf ein neues Level heben – und warum hat Microsoft genau DIE bis jetzt nicht oder keine Antwort darauf?