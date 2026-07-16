Gaming: Wenn der Chatbot zur Beziehung wird – Forscher sehen Risiken für Jugendliche

Eine neue Studie zeigt, wie häufig Jugendliche KI-Chatbots und KI-Begleiter nutzen – Experten sehen mögliche Risiken für Beziehungen.

Eine neue britische Studie wirft Fragen zur Nutzung von KI-Begleitern durch Jugendliche auf. Die Untersuchung unter mehr als 1.000 Jungen im Alter von 12 bis 16 Jahren zeigt, dass KI-Chatbots und virtuelle Begleiter inzwischen für viele zum Alltag gehören.

Den Forschern zufolge hatte rund jeder fünfte Befragte entweder eine sogenannte KI-Freundin oder kannte jemanden im gleichen Alter, der eine solche nutzte.

Auch die allgemeine Nutzung von KI fiel deutlich aus. 85 Prozent der Teilnehmer gaben an, bereits einen KI-Chatbot verwendet zu haben. 43 Prozent nutzten KI, um Fragen zu stellen, die ihnen im persönlichen Gespräch unangenehm gewesen wären.

Darüber hinaus erklärten 26 Prozent, dass sie die Aufmerksamkeit von KI-Begleitern teilweise echten zwischenmenschlichen Beziehungen vorziehen. 36 Prozent gaben an, gelegentlich lieber mit einer KI als mit Freunden oder Familienmitgliedern zu sprechen.

Die Studienautoren sehen diese Entwicklung kritisch. KI-Begleiter seien darauf ausgelegt, Nutzer zu unterstützen, ihnen zuzustimmen und jederzeit verfügbar zu sein. Dadurch könnten insbesondere junge Menschen ein unrealistisches Bild von zwischenmenschlichen Beziehungen entwickeln, da echte Freundschaften und Partnerschaften deutlich komplexer seien.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass KI-Anwendungen längst über klassische Such- oder Produktivitätswerkzeuge hinausgehen und zunehmend auch soziale Funktionen übernehmen. Experten fordern deshalb eine intensivere Auseinandersetzung mit den möglichen Auswirkungen solcher Angebote auf Kinder und Jugendliche.