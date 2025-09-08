Gaming: Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus im Vergleich

Hier gibt es einen vollständigen Vergleich zwischen Xbox Game Pass Ultimate und PlayStation Plus Essentials.

Hier kommt der komplette Rundumschlag zu den beiden großen Gaming-Abos – Xbox Game Pass Ultimate und PlayStation Plus (Premium) – mit allen Vor- und Nachteilen, Preisen, Features und Unterschieden, die du vor dem Kauf kennen solltest.

Preise – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements

Dienst / Stufe Monatlich Jährlich Bemerkung Xbox Game Pass Ultimate 17,99 € keine Rabatte Enthält Konsole + PC + Cloud + Xbox Live Gold + EA Play PlayStation Plus Essential 8,99 € 71,99 € Basis: Online-Multiplayer, 2–3 Spiele/Monat PlayStation Plus Extra 13,99 € 125,99 € Essential + Spielekatalog (PS4/PS5) PlayStation Plus Premium 16,99 € 151,99 € Extra + Cloud-Streaming + Klassiker-Katalog

Kauf-Hinweise:

Xbox Game Pass Codes und Guthaben sind oft rabattiert in Aktionen zu haben.

Bei Game Pass Ultimate gibt es gelegentlich Umwandlungs-Tricks über EA Play oder Xbox Live Gold, um den Preis zu senken.

PS Plus-Codes für 12 Monate sind bei Amazon oft günstiger als im PS Store direkt.

Tipp: Eneba hat oftmals gute Deals für Codes & Guthaben für Xbox + PlayStation!

Feature-Vergleich – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements

Feature Xbox Game Pass Ultimate PlayStation Plus Premium Wer hat’s nicht? Day-One-Releases (eigene Studios) ✅ Ja (z. B. Starfield, Forza Motorsport) ❌ Nein, Sony-Exklusivtitel erst nach Monaten/Jahren PS Plus Cloud Gaming ✅ (Konsole, PC, Mobile) ✅ (nur Premium, PS4/PS5/PC) Essential & Extra PC-Spiele inklusive ✅ Voller PC Game Pass + Play Anywhere ❌ Nur Streaming ausgewählter PS4-Spiele auf PC PS Plus EA Play enthalten ✅ Ja ❌ Nein PS Plus Online-Multiplayer ✅ Inklusive (Xbox Live Gold) ✅ Inklusive (ab Essential) – Monatliche Gratis-Spiele ❌ Nein ✅ Ja (Essential & höher) XGP Rabatte im Store ✅ Ja ✅ Ja – Klassiker-Katalog Ordentlich (Xbox 360, OG Xbox, Retro Classics) Umfangreich (PS1, PS2, PS3 via Streaming) – Besondere Marken Halo, Forza, Gears of War, Fable… The Last of Us, God of War, Spider-Man… –

Vorteile & Nachteile – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements

Xbox Game Pass Ultimate

Vorteile

Day-One-Release-Politik für unzählige Microsoft-Studios-Spiele (inkl. Microsoft, Bethesda, Activision uvm.)

für unzählige Microsoft-Studios-Spiele (inkl. Microsoft, Bethesda, Activision uvm.) Zusätzlich viele Third-Party-Day-1-Veröffentlichungen wie Hollow Knight: Silksong

Plattformübergreifend: Konsole, PC und Cloud in einem Abo

EA Play inklusive (FIFA, Battlefield, Mass Effect)

Große Vielfalt an Indie- und AAA-Titeln

Online-Multiplayer ohne Zusatzkosten

Nachteile

Kein Jahresrabatt

Cloud Gaming erfordert stabile Internetverbindung

PlayStation Plus (Premium)

Vorteile

Große Auswahl an PlayStation-Klassikern (PS1–PS3)

(PS1–PS3) Hochwertige Exklusivtitel (God of War, The Last of Us, Spider-Man)

Günstigere Jahrespreise im Vergleich zu Game Pass Ultimate

Cloud-Streaming für viele Spiele (Premium)

Nachteile

Keine Day-One-Releases für Sony-Exklusivtitel

für Sony-Exklusivtitel PC-Unterstützung eingeschränkt (nur Streaming, keine nativen PC-Versionen)

Cloud-Streaming nur im teuersten Tarif

Weniger Third-Party-Neuerscheinungen als beim Game Pass

Kauf-Checkliste für Abonnenten

Spielgewohnheiten : Sofort neue Releases spielen → Game Pass Ultimate Fokus auf alte Sony-Exklusivtitel & Klassiker → PS Plus Premium

: Budget : PS Plus bietet bei Jahreszahlung deutliche Rabatte, Game Pass nicht. Dafür gibt es für XGP zahlreiche Angebote.

: PS Plus bietet bei Jahreszahlung deutliche Rabatte, Game Pass nicht. Dafür gibt es für XGP zahlreiche Angebote. Plattformvielfalt : Game Pass deckt Konsole, PC und Cloud in einem Abo ab – PS Plus ist stärker auf PlayStation-Hardware fokussiert.

: Game Pass deckt Konsole, PC und Cloud in einem Abo ab – PS Plus ist stärker auf PlayStation-Hardware fokussiert. Amazon Xbox Game Pass Codes

Amazon PlayStation Plus

Eneba Deals: Xbox und PlayStation

Kurzfazit

Egal, für welches Abo ihr euch entscheidet, wenn ihr viele Spiele spielen wollt, kommt ihr gegenüber dem Einzelkauf der Software deutlich günstiger weg.

Xbox Game Pass Ultimate = Maximale Flexibilität, Day-One-Releases, EA Play, PC & Cloud…

= Maximale Flexibilität, Day-One-Releases, EA Play, PC & Cloud… PS Plus Premium = Starke Exklusivtitel & Klassiker, günstiger im Jahresabo, aber keine Day-One-Blockbuster

Welcher Abo-Dienst ist für euch der richtige? Teilt eure Meinung in den Kommentaren! Und macht bei der folgenden Umfrage mit: