Gaming: Xbox Game Pass vs. PlayStation Plus im Vergleich

Hier kommt der komplette Rundumschlag zu den beiden großen Gaming-Abos – Xbox Game Pass Ultimate und PlayStation Plus (Premium) – mit allen Vor- und Nachteilen, Preisen, Features und Unterschieden, die du vor dem Kauf kennen solltest.
Preise – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements
|Dienst / Stufe
|Monatlich
|Jährlich
|Bemerkung
|Xbox Game Pass Ultimate
|17,99 €
|keine Rabatte
|Enthält Konsole + PC + Cloud + Xbox Live Gold + EA Play
|PlayStation Plus Essential
|8,99 €
|71,99 €
|Basis: Online-Multiplayer, 2–3 Spiele/Monat
|PlayStation Plus Extra
|13,99 €
|125,99 €
|Essential + Spielekatalog (PS4/PS5)
|PlayStation Plus Premium
|16,99 €
|151,99 €
|Extra + Cloud-Streaming + Klassiker-Katalog
Kauf-Hinweise:
- Xbox Game Pass Codes und Guthaben sind oft rabattiert in Aktionen zu haben.
- Bei Game Pass Ultimate gibt es gelegentlich Umwandlungs-Tricks über EA Play oder Xbox Live Gold, um den Preis zu senken.
- PS Plus-Codes für 12 Monate sind bei Amazon oft günstiger als im PS Store direkt.
- Tipp: Eneba hat oftmals gute Deals für Codes & Guthaben für Xbox + PlayStation!
Feature-Vergleich – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements
|Feature
|Xbox Game Pass Ultimate
|PlayStation Plus Premium
|Wer hat’s nicht?
|Day-One-Releases (eigene Studios)
|✅ Ja (z. B. Starfield, Forza Motorsport)
|❌ Nein, Sony-Exklusivtitel erst nach Monaten/Jahren
|PS Plus
|Cloud Gaming
|✅ (Konsole, PC, Mobile)
|✅ (nur Premium, PS4/PS5/PC)
|Essential & Extra
|PC-Spiele inklusive
|✅ Voller PC Game Pass + Play Anywhere
|❌ Nur Streaming ausgewählter PS4-Spiele auf PC
|PS Plus
|EA Play enthalten
|✅ Ja
|❌ Nein
|PS Plus
|Online-Multiplayer
|✅ Inklusive (Xbox Live Gold)
|✅ Inklusive (ab Essential)
|–
|Monatliche Gratis-Spiele
|❌ Nein
|✅ Ja (Essential & höher)
|XGP
|Rabatte im Store
|✅ Ja
|✅ Ja
|–
|Klassiker-Katalog
|Ordentlich (Xbox 360, OG Xbox, Retro Classics)
|Umfangreich (PS1, PS2, PS3 via Streaming)
|–
|Besondere Marken
|Halo, Forza, Gears of War, Fable…
|The Last of Us, God of War, Spider-Man…
|–
Vorteile & Nachteile – Xbox und PlayStation Gaming-Abonnements
Xbox Game Pass Ultimate
Vorteile
- Day-One-Release-Politik für unzählige Microsoft-Studios-Spiele (inkl. Microsoft, Bethesda, Activision uvm.)
- Zusätzlich viele Third-Party-Day-1-Veröffentlichungen wie Hollow Knight: Silksong
- Plattformübergreifend: Konsole, PC und Cloud in einem Abo
- EA Play inklusive (FIFA, Battlefield, Mass Effect)
- Große Vielfalt an Indie- und AAA-Titeln
- Online-Multiplayer ohne Zusatzkosten
Nachteile
- Kein Jahresrabatt
- Cloud Gaming erfordert stabile Internetverbindung
PlayStation Plus (Premium)
Vorteile
- Große Auswahl an PlayStation-Klassikern (PS1–PS3)
- Hochwertige Exklusivtitel (God of War, The Last of Us, Spider-Man)
- Günstigere Jahrespreise im Vergleich zu Game Pass Ultimate
- Cloud-Streaming für viele Spiele (Premium)
Nachteile
- Keine Day-One-Releases für Sony-Exklusivtitel
- PC-Unterstützung eingeschränkt (nur Streaming, keine nativen PC-Versionen)
- Cloud-Streaming nur im teuersten Tarif
- Weniger Third-Party-Neuerscheinungen als beim Game Pass
Kauf-Checkliste für Abonnenten
- Spielgewohnheiten:
- Sofort neue Releases spielen → Game Pass Ultimate
- Fokus auf alte Sony-Exklusivtitel & Klassiker → PS Plus Premium
- Budget: PS Plus bietet bei Jahreszahlung deutliche Rabatte, Game Pass nicht. Dafür gibt es für XGP zahlreiche Angebote.
- Plattformvielfalt: Game Pass deckt Konsole, PC und Cloud in einem Abo ab – PS Plus ist stärker auf PlayStation-Hardware fokussiert.
- Amazon Xbox Game Pass Codes
- Amazon PlayStation Plus
- Eneba Deals: Xbox und PlayStation
Kurzfazit
Egal, für welches Abo ihr euch entscheidet, wenn ihr viele Spiele spielen wollt, kommt ihr gegenüber dem Einzelkauf der Software deutlich günstiger weg.
- Xbox Game Pass Ultimate = Maximale Flexibilität, Day-One-Releases, EA Play, PC & Cloud…
- PS Plus Premium = Starke Exklusivtitel & Klassiker, günstiger im Jahresabo, aber keine Day-One-Blockbuster
Welcher Abo-Dienst ist für euch der richtige? Teilt eure Meinung in den Kommentaren! Und macht bei der folgenden Umfrage mit:
