Gaming: Xbox, PlayStation Network, Minecraft und weitere Dienste aktuell von Störungen betroffen

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Image: xbox live down

PlayStation Network down? Diese Spiele und Dienste kämpfen gerade mit Störungen!

Aktuell kommt es bei mehreren großen Gaming-Plattformen und Spielen zu technischen Problemen. Betroffen sind unter anderem das PlayStation Network, sowie verschiedene Online-Titel und Dienste.

Auch Spiele wie Battlefield, Minecraft und ARC Raiders melden derzeit Störungen oder eingeschränkte Verfügbarkeit. Nutzer berichten über Verbindungsprobleme, Login-Fehler und eingeschränkte Online-Funktionen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie weitreichend die Störungen sind oder wann die Probleme vollständig behoben werden. Weder Sony, Xbox, noch die betroffenen Publisher haben bislang detaillierte Stellungnahmen zu den Ursachen veröffentlicht.

Spieler sollten sich daher auf temporäre Einschränkungen im Online-Betrieb einstellen, insbesondere bei Multiplayer- und Service-basierten Spielen.

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24 Kommentare Added

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    • Teddofryo 132805 XP Elite-at-Arms Silber | 21.06.2026 - 20:09 Uhr
      Antwort auf Economic

      Fühle ich, musste die letzten Monate 92 Minusstunden abbauen und bin mittlweile bei plus 27…ich war soooo Sauer😂

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        • Teddofryo 132805 XP Elite-at-Arms Silber | 21.06.2026 - 21:11 Uhr
          Antwort auf faktencheck

          Applaus Applaus. Die hatte ich auch mal, war aber ne Drecksfirma damals, Ich MUSSTE die machen🤣…die 92 Minus abzubauen jetzt, waren aber hart🥲

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  3. d4wGkw0n 59760 XP Nachwuchsadmin 8+ | 21.06.2026 - 19:52 Uhr

    Habe gerade nichts bemerkt, aber habe auch kein Multiplayer Spiel gespielt.

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  4. Kenty 265550 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 21.06.2026 - 19:54 Uhr

    Was XBox angeht steht beim XBox Live Status, dass Forza Horizon 6 irgendwelche Störungen hat. Das scheint aber schon seit dem 11.6. der Fall zu sein.

    Ich selber habe bisher noch nichts bemerkt, aber ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass es an den aktuellen Gewittern liegt.

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  6. Truelies82 27350 XP Nasenbohrer Level 3 | 21.06.2026 - 20:43 Uhr

    Ich kann eh nachher erst irgendwann zocken. Bis dahin hoffe ich natürlich 😅

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