Gaming: Xbox, PlayStation Network, Minecraft und weitere Dienste aktuell von Störungen betroffen

Aktuell kommt es bei mehreren großen Gaming-Plattformen und Spielen zu technischen Problemen. Betroffen sind unter anderem das PlayStation Network, sowie verschiedene Online-Titel und Dienste.
Auch Spiele wie Battlefield, Minecraft und ARC Raiders melden derzeit Störungen oder eingeschränkte Verfügbarkeit. Nutzer berichten über Verbindungsprobleme, Login-Fehler und eingeschränkte Online-Funktionen.
Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie weitreichend die Störungen sind oder wann die Probleme vollständig behoben werden. Weder Sony, Xbox, noch die betroffenen Publisher haben bislang detaillierte Stellungnahmen zu den Ursachen veröffentlicht.
Spieler sollten sich daher auf temporäre Einschränkungen im Online-Betrieb einstellen, insbesondere bei Multiplayer- und Service-basierten Spielen.
24 Kommentare AddedMitdiskutieren
Will noch zocken muss morgen noch par Überstunden abbauen
Fühle ich, musste die letzten Monate 92 Minusstunden abbauen und bin mittlweile bei plus 27…ich war soooo Sauer😂
Plus 27. Paah! Gehe derzeit wieder auf die 300 zu. 😁
Applaus Applaus. Die hatte ich auch mal, war aber ne Drecksfirma damals, Ich MUSSTE die machen🤣…die 92 Minus abzubauen jetzt, waren aber hart🥲
hatten ma das vor kurzem nicht schon mal ?
Habe gerade nichts bemerkt, aber habe auch kein Multiplayer Spiel gespielt.
Was XBox angeht steht beim XBox Live Status, dass Forza Horizon 6 irgendwelche Störungen hat. Das scheint aber schon seit dem 11.6. der Fall zu sein.
Ich selber habe bisher noch nichts bemerkt, aber ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass es an den aktuellen Gewittern liegt.
Also bei mir ging alles ordnungsgemäß
Ich kann eh nachher erst irgendwann zocken. Bis dahin hoffe ich natürlich 😅
Das ist zwar ärgerlich, aber was will man machen
Wenn man drauf angewiesen ist Müll.
Immer ärgerlich