Gaming: Xbox, PlayStation Network, Minecraft und weitere Dienste aktuell von Störungen betroffen

PlayStation Network down? Diese Spiele und Dienste kämpfen gerade mit Störungen!

Aktuell kommt es bei mehreren großen Gaming-Plattformen und Spielen zu technischen Problemen. Betroffen sind unter anderem das PlayStation Network, sowie verschiedene Online-Titel und Dienste.

Auch Spiele wie Battlefield, Minecraft und ARC Raiders melden derzeit Störungen oder eingeschränkte Verfügbarkeit. Nutzer berichten über Verbindungsprobleme, Login-Fehler und eingeschränkte Online-Funktionen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist unklar, wie weitreichend die Störungen sind oder wann die Probleme vollständig behoben werden. Weder Sony, Xbox, noch die betroffenen Publisher haben bislang detaillierte Stellungnahmen zu den Ursachen veröffentlicht.

Spieler sollten sich daher auf temporäre Einschränkungen im Online-Betrieb einstellen, insbesondere bei Multiplayer- und Service-basierten Spielen.