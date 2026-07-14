Gaming: Xbox, PlayStation und Switch 2: Konsolenmarkt soll 2026 massiv einbrechen

Eine neue Marktprognose erwartet für 2026 einen deutlichen Rückgang der weltweiten Konsolenverkäufe.

Der weltweite Markt für Xbox-, PlayStation- und Nintendo-Konsolen soll im Jahr 2026 deutlich schrumpfen. Laut einer neuen Analyse von S&P Global Market Intelligence Kagan werden die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 19,5 Prozent auf 33,9 Millionen Geräte zurückgehen.

Als Hauptursache nennen die Analysten die gestiegenen Hardwarepreise infolge der anhaltenden RAM- und Speicherkrise. Die höheren Produktionskosten hätten die Verkaufspreise deutlich steigen lassen und machten Konsolen für viele Käufer weniger attraktiv.

PlayStation 5 weiter unter Druck

Für die PlayStation 5 erwartet S&P einen Rückgang der Auslieferungen von 17,1 Millionen Einheiten im Jahr 2025 auf 13,2 Millionen Geräte im Jahr 2026. Als Belastung gelten neben dem Alter der Konsole vor allem die Preissteigerungen, durch die das Basismodell inzwischen 650 US-Dollar, die Digital Edition 600 US-Dollar und die PS5 Pro 900 US-Dollar kostet.

Trotz der erwarteten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI bezweifeln die Analysten, dass der Titel die sinkende Nachfrage vollständig ausgleichen kann. Langfristig rechnet S&P mit einer PlayStation 6 im Jahr 2028.

Xbox verliert weiter an Boden

Für Xbox Series X|S prognostiziert S&P lediglich 2,5 Millionen ausgelieferte Konsolen im Jahr 2026. Bereits 2025 hatte Microsoft mit 3,2 Millionen Geräten den niedrigsten Jahreswert der Xbox-Series-Generation erreicht.

Als Gründe nennt Analyst Neil Barbour ein uneinheitliches First-Party-Line-up, den Fokus auf Game Pass statt Hardware sowie den mittlerweile höheren Preis der Xbox Series X im Vergleich zur Standard-PS5.

Auch für die nächste Xbox-Generation zeigt sich der Analyst vorsichtig. Das unter dem Codenamen Project Helix bekannte System soll Xbox-, PC- und abwärtskompatible Spiele unterstützen. Aufgrund dieses Konzepts erwartet S&P jedoch eine stärkere Ausrichtung auf Enthusiasten und entsprechend geringere Verkaufszahlen als bei früheren Generationen.

Nintendo Switch 2 ebenfalls mit Rückgang

Auch Nintendo Switch 2 soll laut der Prognose nach dem starken Start an Dynamik verlieren. Für 2026 werden 17,1 Millionen ausgelieferte Geräte erwartet. Neben einer Preiserhöhung sehen die Analysten vor allem das Fehlen großer Exklusivtitel als Grund für die schwächere Entwicklung.

Langfristig geht S&P davon aus, dass sich der Konsolenmarkt ab 2028 wieder erholen könnte – vorausgesetzt, die Lieferengpässe bei wichtigen Komponenten entspannen sich und Sony sowie Microsoft können neue Hardware zu Preisen zwischen 600 und 800 US-Dollar auf den Markt bringen.