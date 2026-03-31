Gaming: Xbox Series X und Switch 2 vor Preiserhöhung? Analyst warnt nach PS5-Anstieg!

Die schockierende Preisanpassung der PlayStation 5 könnte Auswirkungen auf den gesamten Konsolenmarkt haben. Laut Einschätzung von Piers Harding-Rolls von Ampere Analysis ist es möglich, dass auch andere Hersteller nachziehen.

Hintergrund sind steigende Kosten in der Lieferkette, insbesondere bei Speicher- und Speicherlösungen, die für moderne Konsolen essenziell sind. Diese Entwicklung habe laut Analyst über einen längeren Zeitraum hinweg angehalten und setze Hersteller zunehmend unter Druck, ihre Hardware wirtschaftlich tragfähig zu halten.

Sony hatte angekündigt, den Preis der PlayStation 5 ab dem 2. April auf 650 US-Dollar anzuheben, während die leistungsstärkere Variante noch deutlich darüber liegt.

In Europa gelten ab dem 2. April 2026 neue unverbindliche Preisempfehlungen. Die Standardversion der PlayStation 5 kostet künftig 649,99 Euro, während die PS5 Digital Edition auf 599,99 Euro angehoben wird. Besonders deutlich fällt der Sprung bei der PS5 Pro aus, die mit 899,99 Euro zu Buche schlägt.

Als Grund werden unter anderem gestiegene Produktionskosten genannt, die nicht mehr vollständig kompensiert werden können.

In diesem Zusammenhang wird erwartet, dass auch Microsoft mit der Xbox Series X sowie Nintendo mit der Nintendo Switch 2 ähnliche Schritte prüfen könnten. Eine konkrete Ankündigung dazu liegt derzeit jedoch nicht vor.

Ein wesentlicher Faktor bleibt die anhaltend hohe Nachfrage nach Hardware im Bereich der KI-Infrastruktur, die sich auf die Verfügbarkeit und Preise zentraler Komponenten auswirkt. Dadurch entstehen zusätzliche Kosten entlang der gesamten Produktionskette.

Ob und wann weitere Hersteller tatsächlich Preisänderungen umsetzen, ist derzeit offen. Die aktuelle Entwicklung deutet jedoch darauf hin, dass steigende Hardwarekosten zunehmend Einfluss auf den Konsolenmarkt nehmen könnten.

Wie seht ihr die Lage?