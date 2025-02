Gaming: Xbox-Spiele für PlayStation: Ein Gewinn oder Verlust?

Autor:, in / Gaming

In einer neuen Community-Diskussion möchten wir von euch erfahren, was ihr davon haltet, das immer mehr Xbox-Spiele für PlayStation veröffentlicht werden?

Microsoft hat sich offen dazu ausgesprochen das aussichtslose Rennen um die meisten Konsolenverkäufe aufzugeben und sich stattdessen entschieden die große Konkurrenz „Sony PlayStation“ & „Nintendo Switch“ mit Xbox-Spielen zu versorgen.

Multiplattform ist somit die Ausrichtung für Microsoft in Zukunft und es gibt hier keine Ausnahme für irgendwelche Spielmarken. Selbst Halo oder Gears of War wären denkbar. Offiziell hingegen ist nur, dass Indiana Jones und der große Kreis und Forza Horizon 5 auf der PlayStation 5 die neue Strategie untermauern werden.

Der Redmonder-Gigant will so möglichst viele Spieler erreichen, anstatt sie zu „zwingen“ sich eine Xbox-Konsole kaufen zu müssen. Ebenso sollen die erzielten Gewinne in den Stores der Konkurrenz dafür sorgen die Xbox-Franchises weiter auszubauen.

Ein gewagter Schritt, der nicht bei allen Spielern gut ankommt.

Doch wie seht ihr das? Sind Xbox-Spiele für PlayStation (und Nintendo) ein Gewinn oder ein Verlust?

Diskutiert mit der XboxDynasty-Community und sagt, was ihr von der neuen Microsoft-Strategie haltet.