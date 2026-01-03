Gaming: Xbox verliert mit Albert Penello eine bekannte Persönlichkeit

Der langjährige Xbox-Mitarbeiter, Albert Penello, Lead Marketing für Xbox-Konsolen, ist an einer Krebserkrankung verstorben. Er war über viele Jahre hinweg Teil der Xbox-Welt und galt als Gaming-Fan, der die Entwicklung der Marke über 18 Jahre begleitet hat.
Devastated by the loss of my close friend, @albertpenello – Albert was a pillar of gaming at Microsoft and Amazon, a brilliant, trusted voice in our industry, a loyal friend, and most importantly a husband and father who was profoundly loved by his wife, Dara and daughter, Lily. pic.twitter.com/8PRF5zoer5
— Larry Hryb, Gamer Emeritus 📱⌨️🖱️🎮 (@majornelson) January 2, 2026
Sein Tod markiert das Ende eines Lebens, das eng mit der Gaming-Branche und der Xbox-Community verbunden war, und hinterlässt eine Lücke in einem Umfeld, das er über viele Jahre geprägt hat.
16 Kommentare
Krebs ist einfach Sch…. 😡. R.I.P
Wie alt war er denn?
Krebs ist halt so eine Sache. RIP
Hat leider nicht mehr das Xbox Jubiläum erlebt, RIP.
Verdammter Krebs 😠😞
Gott hab ihn seelig. RIP.