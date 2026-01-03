Gaming: Xbox verliert mit Albert Penello eine bekannte Persönlichkeit

16 Autor: , in News / Gaming
Image: Depositphotos

Langjähriger Xbox Mitarbeiter Albert Penello verstirbt nach Krebserkrankung.

Der langjährige Xbox-Mitarbeiter, Albert Penello, Lead Marketing für Xbox-Konsolen, ist an einer Krebserkrankung verstorben. Er war über viele Jahre hinweg Teil der Xbox-Welt und galt als Gaming-Fan, der die Entwicklung der Marke über 18 Jahre begleitet hat.

Sein Tod markiert das Ende eines Lebens, das eng mit der Gaming-Branche und der Xbox-Community verbunden war, und hinterlässt eine Lücke in einem Umfeld, das er über viele Jahre geprägt hat.

