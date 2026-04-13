Gaming: Xbox-Veteran sieht KI als größte Unbekannte der Gaming-Zukunft

Der ehemalige Xbox-Vizepräsident Ed Fries sieht künstliche Intelligenz als entscheidenden Faktor für die Zukunft der Spielebranche.

Ed Fries sieht künstliche Intelligenz als einen der wichtigsten Faktoren für die Zukunft der Spielebranche. In einem aktuellen Interview beschreibt er KI als „größtes Fragezeichen“ für die kommenden Entwicklungen.

Seiner Einschätzung nach wird KI künftig so tief in Spiele integriert sein, dass eine klare Trennung zwischen klassischen und KI-gestützten Systemen nicht mehr möglich ist. Stattdessen werde die Technologie in nahezu allen Bereichen der Entwicklung und des Gameplays eine Rolle spielen.

Neben offensichtlichen Vorteilen wie schnelleren und potenziell günstigeren Entwicklungsprozessen sieht Fries vor allem Potenzial im Spielerlebnis selbst. KI könne nicht nur Produktionsabläufe verändern, sondern auch direkt Einfluss auf Design, Interaktionen und Dynamik innerhalb von Spielen nehmen.

Die Diskussion rund um generative KI ist in der Branche zuletzt deutlich intensiver geworden. Entwickler und Publisher experimentieren zunehmend mit neuen Einsatzmöglichkeiten, wobei sowohl Chancen als auch Herausforderungen im Fokus stehen.

Konkrete Anwendungen oder Beispiele nannte Fries in diesem Zusammenhang nicht. Seine Aussagen unterstreichen jedoch, dass KI künftig eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung von Spielen einnehmen dürfte.