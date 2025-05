Gaming: Yoshida: Steigende Preise für Spiele unvermeidlich

Nach Nintendo hat auch Microsoft die Preise für Videospiele angehoben. Während einige First-Party-Spiele von Xbox auf 80,- Dollar erhöht wurden, knallte man auch gleich noch 100,- Dollar mehr auf die eigene Hardware.

Für den ehemaligen PlayStation-Chef Shuhei Yoshida war diese Preiserhöhung unvermeidbar. Mit PlayStation Inside teilte er seine Ansichten über die Preispolitik. Videospiele seien heute anspruchsvoller und benötigen mehr Ressourcen, was die Kosten in die Höhe treibt.

„Ich denke, das musste früher oder später passieren, vielleicht nicht von Nintendo, aber es musste irgendwann passieren. Wir leben in gegensätzlichen Zeiten, in denen die Inflation real und signifikant ist, aber die Leute erwarten, dass Spiele, die immer anspruchsvoller und damit teurer zu entwickeln sind, gleich viel kosten. Das ist eine unmögliche Gleichung“, so Yoshida.

„Alles in Videospielen ist heute fortschrittlicher und technologisch anspruchsvoller als je zuvor und erfordert daher mehr Ressourcen. Natürlich legt jeder Verleger oder Hersteller den Preis für seine Spiele fest, aber der Kern der Sache sind die Produktionskosten.“