Gaming: Zukunft enthüllt: Entwickler sprechen von 10.000 Pokémon

Die Pokémon Company denkt laut über eine Zukunft mit bis zu 10.000 Pokémon nach und stellt damit neue Weichen für die Reihe.

Die Welt von Pokémon wächst stetig weiter und umfasst aktuell bereits über 1.025 verschiedene Arten. Mit neuen Spielen wie Pokémon Winds and Waves wird diese Zahl weiter steigen, doch die Entwickler denken bereits deutlich weiter in die Zukunft.

Innerhalb der Reihe sorgt die stetig wachsende Anzahl an Kreaturen schon heute für komplexe Herausforderungen. Neben neuen Pokémon kommen regelmäßig regionale Formen, Mega-Entwicklungen und weitere Varianten hinzu, was das Balancing und die Übersicht erschwert. Aus diesem Grund setzen moderne Titel nur noch auf eine Auswahl statt auf das gesamte Portfolio.

Einen möglichen Lösungsansatz liefert das kommende PvP-System Pokémon Champions. Dieses soll künftig als zentrale Plattform für Turniere dienen und dabei auf ein rotierendes System setzen, bei dem nur bestimmte Pokémon zeitweise verfügbar sind. Dadurch bleibt das Metaspiel dynamisch und übersichtlich.

Produzent Masaaki Hoshino äußerte in einem Interview, dass diese Struktur auch langfristig beibehalten werden soll. Gleichzeitig deutete er an, dass die Anzahl der Pokémon in ferner Zukunft deutlich steigen könnte – mit Visionen von 2.000, 3.000 oder sogar 10.000 Kreaturen.

Bei einer solchen Entwicklung würde sich das Konzept der Reihe grundlegend verändern. Anstelle eines festen Pools an Pokémon würde eine stetig wachsende, aber aktiv gesteuerte Auswahl den Kern des Spielerlebnisses bilden, um Komplexität und Balance im Griff zu behalten.

Damit richtet sich der Blick nicht nur auf die kommenden Spiele, sondern auch weit darüber hinaus. Die Vision zeigt deutlich, wie stark sich das Franchise weiterentwickeln könnte, während es gleichzeitig versucht, seine Struktur langfristig spielbar zu halten.