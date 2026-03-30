Gaming: Zukunft enthüllt: Entwickler sprechen von 10.000 Pokémon

Die Welt von Pokémon wächst stetig weiter und umfasst aktuell bereits über 1.025 verschiedene Arten. Mit neuen Spielen wie Pokémon Winds and Waves wird diese Zahl weiter steigen, doch die Entwickler denken bereits deutlich weiter in die Zukunft.
Innerhalb der Reihe sorgt die stetig wachsende Anzahl an Kreaturen schon heute für komplexe Herausforderungen. Neben neuen Pokémon kommen regelmäßig regionale Formen, Mega-Entwicklungen und weitere Varianten hinzu, was das Balancing und die Übersicht erschwert. Aus diesem Grund setzen moderne Titel nur noch auf eine Auswahl statt auf das gesamte Portfolio.
Einen möglichen Lösungsansatz liefert das kommende PvP-System Pokémon Champions. Dieses soll künftig als zentrale Plattform für Turniere dienen und dabei auf ein rotierendes System setzen, bei dem nur bestimmte Pokémon zeitweise verfügbar sind. Dadurch bleibt das Metaspiel dynamisch und übersichtlich.
Produzent Masaaki Hoshino äußerte in einem Interview, dass diese Struktur auch langfristig beibehalten werden soll. Gleichzeitig deutete er an, dass die Anzahl der Pokémon in ferner Zukunft deutlich steigen könnte – mit Visionen von 2.000, 3.000 oder sogar 10.000 Kreaturen.
Bei einer solchen Entwicklung würde sich das Konzept der Reihe grundlegend verändern. Anstelle eines festen Pools an Pokémon würde eine stetig wachsende, aber aktiv gesteuerte Auswahl den Kern des Spielerlebnisses bilden, um Komplexität und Balance im Griff zu behalten.
Damit richtet sich der Blick nicht nur auf die kommenden Spiele, sondern auch weit darüber hinaus. Die Vision zeigt deutlich, wie stark sich das Franchise weiterentwickeln könnte, während es gleichzeitig versucht, seine Struktur langfristig spielbar zu halten.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die haben doch jetzt schon Probleme mit den Designs
Ka wie die noch 9000 Pokémon erschaffen wollen
Ja Wahnsinn so viele. Pokemon Go hat schon die vielen Variationen einer Art. Ich sammle alle Pikachus und bin über die Jahre schon bei knapp 50 verschiedenen wobeines wohl mind 90 Variationen gibt. Und das jetzt mal 10000, meine Güte..
Pokémon Rot und Silber habe ich damals gespielt, danach bin ich ausgestiegen. Das waren zu dieser Zeit tolle Spiele.
Die Pokémon, die ich von späteren Generationen im Netz gesehen habe, wirken teilweise echt ideenlos und dann wollen die wirklich noch so viele machen. 😅
Bis Pearl und Diamond war es noch gut, danach hat es nachgelassen.
Viel zuviel ich vermisse die Pokémon rot Zeiten, das war das erste Spiel was ich stundenlang gesuchtet habe
Hoffentlich keine hässlichen, seelenlosen mit KI generierten Designs, die zuletzt erschienen waren doch eher enttäuschend.
10.000? Für mich wurden die Designs schon ab 300-400 immer schlechter. Sehr schlicht und grundförmig mit weniger Details und Immersion.
Dazu mag ich den Trend von futuristischen Pokemon nicht. Ich brauche keine Schlüssel, Kühlschränke, Motorräder oder Jets als Pokemon.
Ich mag mehr die fantasievolle Kreaturen.
Früher hatte man auch mehr darauf geachtet, dass die Pokemon mit ihren Moves einigermaßen Sinn machten. Pokemon mit Rankenhieb, hatten Körperteile dafür. Heute erschaffen viele Pokemon Rankenhieb aus dem Nichts.
Ich bin immer noch bei 151 Pokemon im Gedächtnis 🙈
Omg wer soll da noch Durchblicken 😅
Kenne nur eine Handvoll Pokémon. Ist damals an mir vorbeigegangen, aber ich denke, irgendwann hört die Begeisterung bestimmt auf, wenn es wirklich 10.000 von denen geben soll und man dann komplett den Überblick verloren hat. Von der Qualität ganz zu schweigen.
10k an Pokémon 🤯. Da müssen die Designer aber sehr viele Ideen haben.