Gangs of Sherwood: Hier gibt es über 17 Minuten Gameplay

In satten 17 Minuten präsentiert sich Gangs of Sherwood mit einem Gameplay-Trailer und zeigt viele Facetten des Spiels.

Das Third-Person-Spiel Gangs of Sherwood präsentiert sich ausgiebig in einem 17 Minuten andauernden Trailer, in dem ihr in einige Abschnitte des Koop-Spiels hereinschauen dürft.

Als einer der vier ikonischen Helden Robin, Marian, Friar Tuck oder Little John werdet ihr die Machenschaften des Sheriffs im Sherwood-Forrest bekämpfen, wobei jeder Held natürlich seine eigenen Mechaniken sowie Vor- und Nachteile hat.

Auffallend im Trailer ist das wechselnde Design der Umgebungen. Mal bekämpft ihr die Ritter in einem bunten Wald, in einer anderen Szene hingegen in einem sehr düster aufgebauten Schloss.

Der Trailer präsentiert euch dazu die Spielweisen der einzelnen Charaktere, die sich grundlegend voneinander unterscheiden. Gerade in Kombination entfalten sich aber brachiale und eindrucksvolle Kombinationen im Kampf. Die ihr gerade in den eindrucksvollen Bosskämpfen benötigen werdet.

Gangs of Sherwood erscheint am 19. Oktober 2023 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und den PC. Ein Preis steht aktuell noch nicht fest.