Gangs of Sherwood: Stehlt von den Reichen und gebt es den Armen

Im Koop-Actionspiel Gangs of Sherwood stehlt ihr von den Reichen und gebt es den Armen.

Publisher Nacon kündigt Gangs of Sherwood für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC an, ein kooperativ spielbares Actionspiel, das in einer neu erdachten Welt von Robin Hood angesiedelt ist.

Ihr spielt wahlweise als Robin, Marian, Bruder Tuck oder Little John. Alle vier Helden sind mit eigenen Spielstilen ausgestattet, die vollständig anpassbar sind.

Auf euren Abenteuern plündert ihr Reichtümer und verteilt sie unter der armen Bevölkerung.

Dabei stellen sich euch zwischen dem Sherwood Forest und dem fliegenden Schloss des Sheriffs zahlreiche Gegnerhorden und Feinde in den Weg.

Kombiniert unterschiedliche Kampfstile der Helden, durchkreuzt die Pläne des Tyrannen, und kämpft gegen leistungsgesteigerte Soldaten, furchterregende Kriegsmaschinen und furchterregende Bosse.