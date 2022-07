Garden Story: Action-RPG mit fruchtiger Traube erscheint im Juli inklusive Xbox Game Pass

Autor:, in / Garden Story

Der Publisher Rose City Games kündigt die Veröffentlichung von Garden Story für Xbox-Konsolen an. Zum Launch am 12. Juli wird das von Picogram entwickelte Action-RPG auch im Xbox Game Pass erscheinen.

In Garden Story vereinigt ihr eine zerrüttete Gemeinschaft als neu ernannter Wächter von The Grove. Ihr bereist eine lebendige Insel, um invasive Fäulnis zu bekämpfen, die Bewohner zu inspirieren und baut euer Zuhause wieder auf.

Concord, die jüngste Traube in The Grove, ist jetzt ein Guardian, und es ist ihre Aufgabe, beim Wiederaufbau der Insel zu helfen. Zum Glück hat Concord aber Freunde wie Elderberry, Rana und Fuji an seiner Seite. Mit ihrer Hilfe könnt ihr es mit der gefährlichen Fäulnis aufnehmen und Wege finden, andere Bewohner zur Unterstützung zu bewegen.

Der Hain ist euer Zuhause, und eure Arbeit wird den Wandel zum Besseren beeinflussen! Beschützt eure Freunde, sammelt wertvolle Materialien und repariert soziale Bindungen und Strukturen, indem ihr die Früchte, Pilze und Frösche jedes Dorfes zusammenbringt, um die Fäulnis abzuwehren, die euer Zuhause für immer zu zerstören droht.

Leitet die Wiederherstellungsbemühungen von Concord und gewinnt das Vertrauen der Gemeinschaft: Helft anderen bei ihren Problemen, und sie werden euch im Gegenzug Hilfe anbieten!

Es gibt viel zu tun, aber vergesst nicht, euch Zeit zu nehmen und diese üppige Welt und die Früchte eurer Arbeit zu genießen. Lauscht der süßen und eingängigen Musik der Insel, entspannt euch in der gemütlichen und einladenden Atmosphäre von The Grove, kultiviert Gärten und Bibliotheken und erfreut euch an den reizenden Persönlichkeiten, die ihr auf eurem Weg trefft.

Features

Erforscht eine üppige, lebendige Welt: Taucht ein in das lebendige, organische Ökosystem von The Grove mit vier verschiedenen (und bezaubernden!) Regionen, die ihr genießen könnt.

Fördert die Gemeinschaft: Nehmt Aufträge an, erledigt Gefälligkeiten und arbeitet als Vorbild, um den Bewohnern das Vertrauen zu geben, sich gegenseitig zu unterstützen. Habt keine Angst, um Hilfe zu bitten: Gemeinsam bauen wir wieder auf!

Bekämpft die Fäulnis: Löst Rätsel und wehrt die Fäulnis ab, wenn ihr euch an besonders befallene Orte in The Grove wagt. Seid vorsichtig: In den Tiefen dieser Gebiete haben sich besonders furchterregende Fäulniswesen eingenistet!

Experimentiert mit eurer Ausrüstung: Nutzt eine Vielzahl von Gegenständen, um Ressourcen zu sammeln, Gärten anzulegen, die Fäulnis abzuwehren, Rätsel zu lösen und gelegentlich eine musikalische Einlage zu genießen!

Kultiviert euer Heim: Pflegt Gartenparzellen, sammelt Ressourcen, stellt Bibliotheken zusammen, verbessert eure Werkzeuge und baut Gebäude wieder auf.