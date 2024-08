Garden Witch Life: Hexerei im September

Autor:, in / Garden Witch Life

Garden Witch Life erscheint voraussichtlich am 12. September digital für PC, Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S.

Bereitet eure Gartengeräte vor, denn SOEDESCO hat endlich bekannt gegeben, dass das magische Bauernhof-Rollenspiel Garden Witch Life am 12. September 2024 und am 19. September 2024 in China, Japan und Südkorea erscheinen wird.

Begleitet wird die aufregende Ankündigung von einem neuen Gameplay-Trailer, der einen Einblick in die spaßigen Aktivitäten in Garden Witch Life gibt – von der Kultivierung eines magischen Gartens bis hin zu Abenteuern auf der wunderschönen Mondblumeninsel.