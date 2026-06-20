Garfield – Escape From Monday: Wenn Lasagne zur Rettung wird: Garfield landet in einem absurden Albtraum-Platformer

Die berühmte Comic-Katze Garfield kehrt in einem neuen Videospiel zurück: Garfield – Escape From Monday wurde offiziell angekündigt und setzt auf ein ungewöhnliches, surreal humorvolles Abenteuer-Setting.

Im Spiel wird Garfield nach dem Verzehr einer „Spinatlasagne nach Koch-Mondays-Rezept“ in einen Albtraum versetzt, der komplett aus Gemüse, zuckerfreien Süßigkeiten und absurden Welten besteht. Um aufzuwachen, muss er sich durch verschiedene 3D-Level kämpfen, Gegner überwinden und vor allem eines tun: jede Menge Lasagne sammeln und essen.

Das Gameplay setzt laut Beschreibung stark auf klassische Plattforming-Elemente. Garfield kann springen, klettern, sich zu einer Kugel zusammenrollen und soll sich dabei „immer auf seine Pfoten landen“. Zusätzlich erhält er durch spezielle Verkleidungen neue Fähigkeiten – darunter ein Truthahn-Outfit zum Fliegen, ein Surfer-Anzug zum Gleiten über Wasser und ein Cowboy-Kostüm mit Lasso-Mechanik.

Unterstützt wird Garfield von bekannten Figuren aus seinem Universum, darunter Jon Arbuckle, Odie und Arlene sowie dem Stofftier Pooky. Gleichzeitig tauchen auch klassische Rivalen wie Nermal und Squeak auf.

Entwickelt wird das Spiel vom Studio OSome Studio und veröffentlicht von Microids. Geplant sind drei unterschiedliche Welten mit zahlreichen Levels, in denen neben Plattforming auch Sammel- und Aufbau-Elemente eine Rolle spielen. Je mehr Lasagne Garfield sammelt, desto stärker wird sogar Jons Haus im Verlauf des Spiels erweitert und dekoriert.

Mit seinem absurden Humor, dem klaren Fokus auf klassische 3D-Platforming-Mechaniken und dem bekannten Franchise-Hintergrund setzt der Titel auf eine Mischung aus Nostalgie und surrealer Spielidee.