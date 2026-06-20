Garfield – Escape From Monday: Wenn Lasagne zur Rettung wird: Garfield landet in einem absurden Albtraum-Platformer

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Image: Microids

Garfield – Escape From Monday wird als skurriler 3D-Platformer mit Albtraum-Setting vorgestellt

Die berühmte Comic-Katze Garfield kehrt in einem neuen Videospiel zurück: Garfield – Escape From Monday wurde offiziell angekündigt und setzt auf ein ungewöhnliches, surreal humorvolles Abenteuer-Setting.

Im Spiel wird Garfield nach dem Verzehr einer „Spinatlasagne nach Koch-Mondays-Rezept“ in einen Albtraum versetzt, der komplett aus Gemüse, zuckerfreien Süßigkeiten und absurden Welten besteht. Um aufzuwachen, muss er sich durch verschiedene 3D-Level kämpfen, Gegner überwinden und vor allem eines tun: jede Menge Lasagne sammeln und essen.

Das Gameplay setzt laut Beschreibung stark auf klassische Plattforming-Elemente. Garfield kann springen, klettern, sich zu einer Kugel zusammenrollen und soll sich dabei „immer auf seine Pfoten landen“. Zusätzlich erhält er durch spezielle Verkleidungen neue Fähigkeiten – darunter ein Truthahn-Outfit zum Fliegen, ein Surfer-Anzug zum Gleiten über Wasser und ein Cowboy-Kostüm mit Lasso-Mechanik.

Unterstützt wird Garfield von bekannten Figuren aus seinem Universum, darunter Jon Arbuckle, Odie und Arlene sowie dem Stofftier Pooky. Gleichzeitig tauchen auch klassische Rivalen wie Nermal und Squeak auf.

Entwickelt wird das Spiel vom Studio OSome Studio und veröffentlicht von Microids. Geplant sind drei unterschiedliche Welten mit zahlreichen Levels, in denen neben Plattforming auch Sammel- und Aufbau-Elemente eine Rolle spielen. Je mehr Lasagne Garfield sammelt, desto stärker wird sogar Jons Haus im Verlauf des Spiels erweitert und dekoriert.

Mit seinem absurden Humor, dem klaren Fokus auf klassische 3D-Platforming-Mechaniken und dem bekannten Franchise-Hintergrund setzt der Titel auf eine Mischung aus Nostalgie und surrealer Spielidee.

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11 Kommentare Added

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  2. Terendir 179375 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 4 | 20.06.2026 - 15:55 Uhr

    Funfact: Garfield ist eine Katze, Er muss Montags nicht arbeiten, darum hat er eigentlich keinen Grund Montage zu hassen. Wer arbeiten muss ist John. Ergo: Garfield hasst Montage, weil er John vermisst, auch wenn er es nicht zeigt.

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  3. Thagor90 24900 XP Nasenbohrer Level 2 | 20.06.2026 - 16:00 Uhr

    Sieht nicht unbedingt verkehrt aus als kleines Spiel für zwischendurch

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  4. Devilsgift 147845 XP Master-at-Arms Onyx | 20.06.2026 - 16:05 Uhr

    Gab es überhaupt mal ein richtig gutes Garfield Game? Garfield Kart war ganz witzig .

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    • Kenty 265190 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 20.06.2026 - 19:54 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Ja, das habe ich auch gespielt. Mag diese „kleinen“ Rennspiele sehr. Habe da gerade auch gesehen, dass es einen zweiten Teil von Kart gibt.

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  5. Mastermind1812 3755 XP Beginner Level 2 | 20.06.2026 - 16:45 Uhr

    Das sieht in der Tat ganz lustig aus, könnte mal einen Blick wert sein. Mir fehlt auch ein gutes Garfield-Game bisher irgendwie, das Racing hab ich noch nicht gespielt.

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  6. Rotten 131385 XP Elite-at-Arms Bronze | 20.06.2026 - 16:46 Uhr

    Den großen wird et freuen 😅 konnte mich mit dieser Katze noch nie anfreunden, find et einfach unerhört das damit Geld verdient wird. Ne fette Katze die ein misanthrop is mit echt unterirdischen Witzen 😳😐 nur meine Meinung 😅✌🏻
    Un btw noch echt schlecht gezeichnet 😹

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