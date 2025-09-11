Garfield Kart 2: All You Can Drift: Der faulste Kater der Welt steigt ins Kart

Garfield Kart 2 – All You Can Drift startet jetzt auf allen Plattformen. Der faulste Kater der Welt steigt ins Kart und liefert sich wilde Rennen!

Mit Garfield Kart 2 – All You Can Drift feiert der berühmteste Comic-Kater sein spektakuläres Comeback auf den Rennstrecken.

Das von Eden Games entwickelte Fun-Racing-Spiel ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC verfügbar und bringt jede Menge Tempo, Chaos und Humor in den Multiplayer.

Garfield hat seine Lasagne gegen ein Lenkrad eingetauscht und stürzt sich zusammen mit Odie, Nermal und den anderen beliebten Charakteren in verrückte Wettrennen voller Abkürzungen, Hindernisse und clever eingesetzter Bonusitems.

Die kunterbunte Welt von Garfield Kart 2 – All You Can Drift bietet euch dynamische Rennstrecken in Themenwelten wie Piraten, Western oder Detektive, die jede Fahrt zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Mit perfekt getimten Drifts, überraschenden Attacken und taktischen Tricks könnt ihr eure Gegner ausbremsen und euch den Sieg sichern.

Ob im lokalen Mehrspieler oder im Online-Modus, das Spiel verspricht spannende Rennen mit Freunden und sorgt dafür, dass jede Partie unvorhersehbar bleibt.

Neben klassischem Rennspaß bietet Garfield Kart 2 – All You Can Drift zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. Ihr könnt eure Karts anpassen, euren Charakter stylen und so euren eigenen Rennstil unterstreichen. Dank der Mischung aus Humor, farbenfrohem Design und schnellen Action-Rennen ist der Titel ein Muss für Fans von Fun-Racern, die auf PlayStation, Xbox, Switch oder PC nach einer neuen Herausforderung suchen.