Garfield Kart 2: All You Can Drift: Fetter Kater zurück an der Startlinie

Garfield Kart 2: All You Can Drift feiert die glorreiche Rückkehr der legendärsten orangefarbenen Katze.

Das beliebte Kart-Rennspiel Garfield Kart geht am 10. September 2025 mit Garfield Kart 2: All You Can Drift, entwickelt von Eden Games, auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC in eine weitere Runde.

Macht euch bereit, eure Motoren auf Touren zu bringen und eure Freunde in chaotischen Hochgeschwindigkeitsrennen herauszufordern, indem ihr Fallen und Power-Ups einsetzt, um die Oberhand zu gewinnen und die Ziellinie als Erster zu überqueren!

Bereit für ein Rennen gegen ein echtes Schwergewicht? Garfield, Odie, Nermal und die ganze Crew stehen an der Startlinie und sind bereit, loszulegen! Schlüpft in die Rolle einer der acht Kultfiguren aus dem Garfield-Universum, füllt eure Karts auf, passt euren Look an und rast mit halsbrecherischer Geschwindigkeit davon.

Macht einen wilden Ritt durch ein verrücktes Universum, in dem hinter jeder Kurve eine Überraschung wartet. Pirat, Western oder Detektiv: Garfield rast durch knallbunte Welten, um zu beweisen, dass er auch in seinen Träumen der König ist!

Nutzt Abkürzungen oder Bonusgegenstände, um den Verlauf von Rennen zu verändern, und sorgt im lokalen und Online-Mehrspielermodus für unvergessliche Momente mit Freunden.

Features

Geheimnisse, Schätze und Rodeos! Tretet gegen eure Freunde auf verrückten Rennstrecken aus drei einzigartigen Universen an! Findet euren Weg durch mysteriöse Detektivszenen, trotzt den Piratenmeeren oder wirbelt Staub auf alten Cowboypfaden auf.

Garfield und seine Freunde sind zurück! Spielt als Garfield, Odie, Jon und viele weitere ikonische Charaktere aus der Serie! Jeder Fahrer hat seine eigene Persönlichkeit, was jedes Rennen zu einem einzigartigen und fesselnden Erlebnis macht.

Lasagne-artige Rennen mit Freunden! Spielt online gegen bis zu acht Spieler weltweit oder genießt den Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler im Split-Screen-Modus! Perfekt für rasante Wettkämpfe zwischen Freunden oder für Spieleabende mit der Familie.

Erstellt euer perfekter Kart! Pimpt euer Fahrzeug und erstellt ein Kart, das perfekt zu eurem Fahrstil passt! Wählt eure eigenen Stoßstangen, Räder und Spoiler sowie Stil und Farbe für eine einzigartige Note. Zeigt auf der Strecke, was ihr drauf habt, und beweist allen, wer wirklich der König der Rennstrecke ist!