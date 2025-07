Garfield Kart 2: All You Can Drift: Kater verteilt Lasagne auf der Rennstrecke

Garfield Kart 2: All You Can Drift ist zurück mit einem brandneuen Trailer.

Er hat seinen Lasagne-Teller gegen ein Lenkrad eingetauscht. Garfield ist zurück, verbrennt Gummi und stiehlt in einem brandneuen Trailer allen die Show.

Die faulste Katze der Welt verlässt die Couch und begibt sich in Garfield Kart 2: All You Can Drift, entwickelt von Eden Games, auf die Rennstrecke.

Das Spiel erscheint am 10. September 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC!

Macht euch bereit für rasantes Chaos, raffinierte Drifts und perfekt getimte schmutzige Tricks. Werft Lasagnen, weicht Fallen aus und überlistet eure Freunde – Fairplay ist nicht garantiert.

Starten Sie Ihre Motoren und machen Sie sich bereit für wilde, verrückte Rennen, bei denen nur die gerissenste Katze als Sieger hervorgeht.