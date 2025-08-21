Garfield Kart 2: All You Can Drift: Neuer Trailer und Stresstest auf PC

Zu Garfield Kart 2: All You Can Drift wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und ein Stresstest für den Multiplayer auf PC angekündigt.

Garfield Kart 2 – All You Can Drift entfesselt am 21. August mit N.E.R.M.A.L. das Chaos, einem lasagnebetriebenen Multiplayer-Stresstest auf Steam, der für alle zugänglich ist!

Garfield steht (widerwillig) vom Sofa auf und zählt auf euch, dass ihr vor der offiziellen Veröffentlichung des Spiels am 10. September 2025 auf Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC auf die Rennstrecke geht.

N.E.R.M.A.L. – Network Explosion and Racing Mayhem Analysis Log bietet einen ersten Einblick in das bevorstehende Chaos mit zwei Strecken aus dem finalen Spiel und einer begrenzten Auswahl an spielbaren Charakteren. Dieser Stresstest – oder wie man sieht, ob die Server eine Lawine von außer Kontrolle geratenen Drifts überstehen – ist von Donnerstag, 21. August, bis Sonntag, 24. August, auf Steam verfügbar.

Startzeit: 16:00 Uhr

Endzeit: 12:00 Uhr

Egal, ob ihr nur sonntags zum Spaß Auto fahrt oder ein Drift-König in Hausschuhen seid, es ist Zeit, die Rennstrecke unsicher zu machen (und dabei der Infrastruktur einem Stresstest zu unterziehen). Die Entwickler freuen sich über euer Feedback, auch wenn es nur „zu viel Lag, zu wenig Lasagne“ lautet.

Freut euch auf rasante Rennen, perfekt getimte Drifts und herrlich fiese Power-Moves. Werft mit Lasagne, weicht Fallen aus und vernichtet eure Freunde … fair und mit allen Mitteln – oder auch nicht.

Macht euch bereit, eure Motoren auf Touren zu bringen und es in chaotischen Multiplayer-Rennen mit euren Freunden aufzunehmen. Nutzt Fallen, Boosts und jede Abkürzung, die ihr finden könnt, um den Sieg zu erringen.

Garfield Kart 2 – All You Can Drift erscheint am 10. September 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series und PC.