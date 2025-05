Garfield Kart 2: All You Can Drift: Unangekündigtes Rennspiel eingestuft

Schon mit einer Alterseinstufung versehen, aber noch nicht angekündigt wurde das Rennspiel Garfield Kart 2: All You Can Drift.

Ein weiteres Kart-Rennspiel mit dem Lasagne-fressenden Kater Garfield ist offenbar in der Mache.

Die australische Einstufungsbehörde hat am 15. Mai das Spiel Garfield Kart 2: All You Can Drift eingestuft.

Das Arcade-Rennspiel von Microids und Eden Games wurde offiziell noch nicht angekündigt. Möglicherweise wird das in einigen Wochen beim Summer Game Fest nachgeholt.

Bereits 2019 erschien mit Garfield Kart Furious Racing ein Rennspiel, in dem ihr den fetten Kater in einem Kart steuern konntet.