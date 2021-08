Gas Station Simulator: Tankstellen-Simulator erscheint für Xbox und PlayStation

Autor:, in / Gas Station Simulator

Der Überraschungshit Gas Station Simulator erscheint am 15. September auf Steam und auf Xbox One und PlayStation 4 im nächsten Jahr.

Der Tankstellen-Simulator Gas Station Simulator ist ein Spiel, in dem es darum geht, eine Tankstelle an einem Highway mitten in der amerikanischen Wüste zu renovieren, zu erweitern und zu betreiben.

Die Spieler reinigen, reparieren, streichen, dekorieren, reparieren oder kaufen neue Geräte und beginnen, ihre Kunden zu bedienen, wobei sie auf verschiedene Personen mit unterschiedlichen Erwartungen treffen.

Das Spiel bietet eine große Anzahl von Anpassungsmöglichkeiten sowie eine Vielzahl von zusätzlichen Aktivitäten und Minispielen. Eines seiner stärksten Merkmale ist das dynamische Gameplay, das sich aus der hohen Interaktivität in Kombination mit einer Vielzahl von Zufallsbegegnungen ergibt.

Gas Station Simulator wird ab dem 15. September auf Steam für 19,99 Euro mit einem 10 % Einführungsrabatt erhältlich sein. Der Prolog, Gas Station Simulator: Early Days, ist auf Steam kostenlos.

Die Portierungen für PlayStation 4 und Xbox One werden von MD Games entwickelt und sind für 2022 geplant.