Gate Zero: Eine Zeitreise ins alte Israel

Im Action-Adventure Gate Zero unternehmen Spieler eine Zeitreise in alte Israel.

Der Videospiel-Publisher Templar Media hat in Zusammenarbeit mit dem Entwickler Bible X bekannt gegeben, dass Gate Zero, sein kommendes Zeitreise-Action-Adventure-Spiel, für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Gate Zero wurde ursprünglich für Steam PC angekündigt und beginnt in einem dystopischen Jahr 2072, in dem ein rücksichtsloses globales autoritäres Regime alle Informationen in der Welt kontrolliert und zensiert – und alles verbietet, was seiner Version der Wahrheit widerspricht.

Die Spieler folgen Max, einem trauernden Waisenkind, das die versteckte Zeitmaschine seiner verstorbenen Eltern entdeckt, nachdem seine Großmutter wegen des Besitzes eines verbotenen historischen Buches verhaftet wurde, das eine Geschichte erzählt, die das Regime auslöschen will – die Bibel.

Entwickelt mit der Unreal Engine 5 und mit ikonischen, historisch korrekten Schauplätzen und Personen, lässt Gate Zero die Spieler in die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und den Geist einer der entscheidendsten Zeiten der Geschichte eintauchen.

Max‘ Reise führt ihn zurück ins Jahr 30 n. Chr., wo er die Städte des alten Israel erkundet und entdeckt, dass die Geschichten, die ihm seine Großmutter erzählt hat, tatsächlich passiert sein könnten.

Navigiert durch geschäftige Märkte, entkommt römischen Soldaten und vereitelt die Pläne der Zeitagenten des zukünftigen Regimes. Werdet Zeuge der Wunder Jesu und deckt verlorene Wahrheiten auf, während ihr gegen ein aufkommendes Übel kämpft, das entschlossen ist, die Geschichte und die Erinnerungen derer, die dabei waren, auszulöschen.