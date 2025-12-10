Gear.Club Unlimited 3: Rennspiel erscheint im Jahr 2026 für Xbox, PlayStation, PC & Switch 2

Gear.Club Unlimited 3 wird am 19. Februar 2026 für Nintendo Switch 2 und wird später im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox erhältlich sein.

NACON und Eden Games freuen sich bekannt zu geben, dass Gear.Club Unlimited 3 ab sofort exklusiv für Nintendo Switch 2 vorbestellt werden kann.

Die Franchise, die als Maßstab für Rennspiele auf Nintendo-Konsolen gilt, hat mit ihrem Realismus, ihrem reichhaltigen Inhalt und ihrem einzigartigen Fahrerlebnis bereits Millionen von Spielern überzeugt.

Der neue Teil verspricht ein noch intensiveres Erlebnis als je zuvor, dank der neuen Konsole und zwei völlig neuen Regionen. Das Spiel wird am 19. Februar für Nintendo Switch 2 erhältlich sein, während die PC- und Konsolenversionen im Jahr 2026 erscheinen werden.



