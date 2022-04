Gearbox Entertainment: Kauft Entwickler Lost Boys Interactive

Autor:, in / Gearbox Entertainment

Die neueste Veränderung in der Welt der Videospielentwicklung betrifft das Studio hinter dem Borderlands Franchise, Gearbox Entertainment.

Die Nachrichten über Studiokäufe und Personalentwicklungen in der Landschaft der Videospielentwicklung reißen nicht ab, diesmal betrifft es Entwicklerstudio und Publisher Gearbox Entertainment und ihr Supportstudio Lost Boys Interactive.

Lost Boys Interactive beschäftigt derzeit über 220 Mitarbeiter und hat zuletzt an der Entwicklung von Tiny Tina’s Wonderlands mitgewirkt. Der Plan für die Zukunft beinhaltet eine Expansion auf bis zu 350 Mitarbeiter, was bei der derzeitigen Wirtschaftslage keine Überraschung sein dürfte.

Gearbox Entertainment ist selbst nur ein Tochter-Unternehmen der Embracer Group, diese hat nach der kürzlichen Zusammenarbeit der beiden Studios bekannt gegeben, dass man erfreut ist Lost Boys Interactive in der Familie begrüßen zu können. Das neu akquirierte Studio wird weiterhin an größeren Projekten mitarbeiten und an einer eigenen IP für PC und Konsolen arbeiten.