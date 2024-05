Gearbox Software: Level Designer für First-Person-Shooter gesucht

Autor:, in / Gearbox Software

Wie aus einem aktuellen Stellenangebot hervorgeht, ist Gearbox Software aktiv auf der Suche nach einem Senior Level Designer. Die Position könnte einen Hinweis auf zukünftige Spiele geben, wenn man sich die Anforderungen anschaut.

Für den Arbeitsplatz im texanischen Frisco werden demzufolge Kandidaten mit Erfahrung in der „Entwicklung von offenen Welten, Koop- oder Online-Spielen“ gesucht, die sich mit großen Inhalten in einem multidisziplinären Worldbuilding-Team befassen.

Bewerber mit Erfahrungen in AAA-Spielen in der Unreal Engine 4 werden bevorzugt, insbesondere solche, die Kenntnisse in Koop- oder Online-Spielen mit offenen Welten vorweisen können. Gearbox integriert bzw. erweitert mit dem Wissen für Open-World-Mechaniken seine FPS-Spiele.

Gearbox Software ist durch seine Borderlands-Reihe bekannt für große und offene Spielwelten, die gemeinsam im Koop und online erkundet werden können. Der Entwickler scheint sich auch zukünftig auf solche Spiele zu konzentrieren.