Gearbox Software: Randy Pitchford: Wir arbeiten an dem großen Ding

Gearbox Software arbeitet nicht an einem Borderlands Spin-off, aber die Arbeiten an dem „großen Ding“ haben bereits begonnen.

Randy Pitchford hat die Gerüchte um ein Borderlands-Spin-off zerschmettert und gleichzeitig neue Gerüchte in Umlauf gebracht. Wie wir bereits berichtet haben, kamen Gerüchte auf, dass für Borderlands ein Spin-off in der Entwicklung sei, das nicht direkt von Gearbox entwickelt wird. Diese Informationen seien falsch, stellte Randy Pitchford klar. Stattdessen gab er bekannt, dass man „an dem großen Dingen“ arbeite und man dafür noch neue Mitarbeiter sucht.

Randy Pitchford sagte: „Mir wurde von Gerüchten berichtet, dass Gearbox ein weiteres Borderlands-Spiel (oder ein neues Spin-off-Spiel) ‚unterstützt‘ oder ‚mitentwickelt‘. Diese Gerüchte sind NICHT korrekt. Gearbox ist federführender Entwickler aller zukünftigen Spiele der Borderlands-Franchise (oder aller Borderlands-Nachfolgespiele), es gibt keine Co-Entwicklung.“ „Mehr: Wir arbeiten definitiv an einigen erstaunlichen Dingen, die Sie hoffentlich überraschen und erfreuen werden. Zusatz: Falls jemand da draußen die Skills-To-Pay-Bills hat und bei der Borderlands-Action mitmachen will, wir arbeiten an dem großen Ding.“

Wer sich an die Zeit vor Borderlands 3 erinnern kann, der wird bemerken, dass Randy dort auch schon von „dem großen Ding“ gesprochen hatte, während dann wenig später die Entwicklung von Borderlands 3 offiziell bekannt gegeben wurde. Also entweder meint Randy Pitchford, dass man weiterhin an Borderlands 3 arbeitet, wofür man ebenfalls neue Mitarbeiter sucht – oder es könnte tatsächlich ein Hinweis auf die Entwicklung von Borderlands 4 sein.

Borderlands 3 erschien am 13. September 2019.