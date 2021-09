Gearbox Software: Studio arbeitet an Brothers in Arms-Spiel

Autor:, in / Gearbox Software

Laut CEO Randy Pitchford arbeitet Gearbox Software an einem neuen Spiel aus der Brothers in Arms-Franchise.

Im Interview mit Game Maker’s Notebook-Podcast erwähnte Gearbox Software CEO Randy Pitchford, dass ein neues Spiel aus dem Brothers in Arms-Universum in Entwicklung sei, nannte aber die katastrophale Veröffentlichung von Aliens Colonial Marines als Grund dafür, dass noch nichts genaues angekündigt wurde.

Pitchford glaubt, dass einer der Gründe für den Misserfolg von Aliens: Colonial Marines war, dass das Spiel viel zu früh angekündigt wurde.

„Die Tinte war noch nicht einmal trocken und sie konnten nicht anders, Fox und Sega.“, so Pitchford. „Fox war so aufgeregt, dass sie die Welt wissen lassen wollten, dass ihr Lizenzgeschäft gut läuft.“

„Und Sega war so aufgeregt, dass sie die Welt wissen lassen wollten, dass sie versuchen, in größere AAA-Sachen einzusteigen und ein paar richtige Wetten abzuschließen. Der Vertrag war also noch nicht einmal unterschrieben und sie kündigten diesen Deal an.“

„Und in dem Moment, in dem man Gearbox und Aliens und Unreal Engine hört, hat jeder das Spiel schon in seinem eigenen Kopf entworfen und deshalb gibt es keine Hoffnung für uns.“

Gearbox Software wurde vorgeworfen, frühe Demo-Versionen zum Spiel gezeigt zu haben, die deutlich beeindruckender aussahen als das Endprodukt.

„Das ist so ungewöhnlich, weil wir alle dazu neigen, mit der Ankündigung von etwas zu warten“, so Pitchford weiter. „Ich meine, ich habe Borderlands 3 nicht angekündigt, bevor es in der Beta war.“

„Und es ist scheiße, weil ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt… wir arbeiten an einem weiteren Brothers in Arms-Spiel, aber ich sage nichts, bevor wir es nicht haben.“

„Und wir haben Fans, die diese [Serie] wirklich lieben, und sie werden einfach leiden müssen.“

Gearbox Software entwickelte nach Brothers in Arms: Road to Hill 30 alle Hauptspiele der Serie, die 2008 mit Brothers in Arms: Hell’s Highway auf Konsolen und PC endete.