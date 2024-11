Gears 6: Hätte auf einem neuen Planeten spielen können

Im Juni kündigte Xbox Game Studios Gears of War: E-Day an. Das Spiel von The Coalition ist 14 Jahre vor den Ereignissen des ursprünglichen Gears of War angesiedelt und wird in der Unreal Engine 5 entstehen.

Doch was ist mit einem Nachfolger zu Gears 5? Sicherlich hatten Fans bei der Ankündigung eines neuen Gears auf eine Fortsetzung von 2019 gehofft.

Was die Story eines potenziellen Nachfolgers Gears 6 für Spieler bereithalten könnte, darüber plauderte Rod Fergusson im IGN Unlocked Podcast. Fergusson war bis 2020 für das Gears-Franchise verantwortlich, ehe er die Leitung der Entwicklung von Diablo bei Blizzard Entertainment übernahm.

Fergusson erzählte unter anderem, dass man mit Gears 6 den Planeten Sera verlassen hätte, um zu zeigen, was die Galaxie sonst noch zu bieten hätte. Ein neuer Teil würde demnach auf einem neuen Planeten spielen.

„Gears 6 sollte Sera verlassen. Das war etwas, auf das wir hingearbeitet haben. Wenn man die Geschichte in Gears 5 verfolgt hat, stößt man auf die UIR [Union of Independent Republics], eine Art Raketentechnologie. Wir haben sozusagen den Grundstein dafür gelegt, dass wir durch die Übernahme des UIR-Gebiets ihr Raumfahrtprogramm übernommen haben“, so Fergusson via GamesRadar-Transkript. „Mit Gears 6 wollte ich sie also von Sera wegbringen und ihnen zeigen, was das für den Rest der Galaxie oder zumindest für den Rest des Sonnensystems bedeuten könnte. Nicht, dass man [zwischen den Planeten] hin- und herspringen würde, aber… es war eine alte, russische, sputnik-artige Technologie, also wollten wir nicht anfangen, das mit Mass Effect zu vergleichen. Es ging wirklich darum, euch an einen neuen Ort zu bringen, um zu sehen, wie es dort aussieht.“

Es scheint unwahrscheinlich, dass The Coalition mit Gears 6 diese Story genauso verfolgt. Fergusson würde seinen ehemaligen Kollegen nicht so in den Rücken fallen und den Plot verraten. Oder was meint ihr?