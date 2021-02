Gears 6: The Coalition könnte gleich zwei neue Gears-Spiele entwickeln

The Coalition von den Xbox Game Studios arbeitet anscheinend an zwei neuen Gears-Spielen.

Laut den neuesten Informationen von Insider „Klobrille“ arbeitet The Coalition nicht nur an Gears of War 6, sondern auch an einem weiteren Titel aus dem Gears-Universum, der aber vom Aufwand her etwas kleiner ausfallen soll und eher ein AA-Spiel wird, anstatt ein AAA-Spiel wie Gears 6.

Die Vermutung ist gar nicht so abwegig, da The Coalition bereits in der Vergangenheit gleich an drei Spielen parallel gearbeitet hat: Gears 5, Gears Tactics in Kooperation mit Splash Damage und das Handyspiel Gears Pop.

Während „Klobrille“ ein weiteres Mobile-Spiel ausschließt, geht er mehr von einem AA-Spiel aus dem Gears-Universum aus. Grund dafür sei, dass The Coalition derzeit mit Greg Juby und Aryan Hanbeck gleich zwei „Art Director“-Mitarbeiter im Studio beschäftigt.

Woran The Coalition tatsächlich arbeitet, werden wir wohl erst zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.