Gears of War 2: Remaster zu Teil 2 möglicherweise angedeutet

Der offizielle Twitter-Account von Gears of War hat vor wenigen Stunden ein neues Bild veröffentlicht und damit hitzige Diskussionen angefangen.

Das Bild ist ein Auszug vom Gears of War 2-Cover, wobei Marcus Fenix einige Dog Tags in der Hand hält. Doch diesmal scheint es so, dass die Hand und alles komplett überarbeitet wurden:

Nun ist die Vermutung vieler Fans (es ist wohl eher Hoffnung oder Wunschdenken), dass The Coalition an einem Remaster zu Gears of War 2 arbeiten könnte. Bereits Teil 1 wurde als Gears of War: Ultimate Edition im August 2015 veröffentlicht. Nun könnte sechs Jahre später nach dem Remaster von Teil 1 nun auch ein Remaster von Teil 2 folgen.

Etwas weniger spektakulär besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass in der neuen Saison von Gears 5 zahlreiche neue Inhalte von Teil 2 dabei sein könnten.