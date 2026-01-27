Gears of War 3: Fan‑Remaster Delta Online veröffentlicht

Delta Online bringt Gears of War 3 als Community‑Remaster auf den PC und steht jetzt zum Download bereit.

Delta Online, ein von Fans entwickeltes Community‑Remaster für Gears of War 3, ist ab sofort verfügbar und richtet sich gezielt an langjährige Anhänger der Reihe. Das Projekt baut auf der ursprünglichen Xbox‑360‑Version auf und bringt den Shooter erstmals in einer modernisierten Form auf Windows‑PCs.

Die Community‑Umsetzung erweitert das Original an zahlreichen Stellen: höhere Bildraten, vollständige Maus‑ und Tastaturunterstützung sowie ein überarbeitetes Horde‑Erlebnis gehören zu den zentralen Neuerungen.

Dazu kommen Fehlerbehebungen, neue Karten, Verbesserungen im Multiplayer, umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, zusätzliche Charaktere und frische Waffen‑Skins. Die Fan‑Version versteht sich als technische und spielerische Auffrischung, die den Klassiker in ein zeitgemäßeres Format überführt.

Delta Online zeigt damit, wie engagiert die Gears‑Community weiterhin ist und wie viel Potenzial in Fanprojekten steckt, die ikonische Spiele für moderne Plattformen neu aufbereiten.