Gears of War 3: PC Delta Online Fan‑Projekt kurz vor Release

Gears of War 3 PC Delta Online steht kurz vor der Veröffentlichung und sorgt bereits jetzt für enorme Begeisterung in der Community.

Das vollständig fan‑entwickelte Projekt wurde von Fans für Fans geschaffen und bringt den legendären Third‑Person‑Shooter erstmals in einer modernen, erweiterten PC‑Version zurück. Ziel ist es, die Multiplayer‑Erfahrung von Gears of War 3 nicht nur zu bewahren, sondern mit neuen Features und massiven Anpassungsmöglichkeiten deutlich auszubauen.

Die PC‑Version bietet über 100 spielbare Charaktere aus dem gesamten Franchise, wodurch ihr nahezu jede ikonische Figur der Serie im Multiplayer einsetzen könnt.

Dazu kommen mehr als 100 Waffen‑Skins pro Startwaffe, was eine enorme Vielfalt an optischer Individualisierung ermöglicht. Mit über 60 Maps für Versus‑Multiplayer und Horde – darunter 10 speziell für 2v2 ausgelegte Karten – liefert Delta Online eine der umfangreichsten Map‑Rotationen, die es je in einem Gears‑Projekt gab.

Technisch setzt das Fan‑Projekt auf moderne PC‑Features wie Ultra‑Wide‑Support und erweiterte Grafik‑ und Gameplay‑Optionen, die weit über das Original hinausgehen.

Auch die beliebten Horde‑Varianten sind vollständig integriert: Classic Horde, Horde Frenzy und das neue Horde Rebirth bieten abwechslungsreiche Koop‑Erlebnisse. Für PvP‑Spieler stehen Modi wie Squad Deathmatch, Free‑For‑All und 2v2 Gnashers bereit, die den kompetitiven Kern der Serie perfekt einfangen.

Gears of War 3 PC Delta Online zeigt eindrucksvoll, wie stark die Community hinter dem Franchise steht und wie viel Leidenschaft in Fan‑Projekten steckt. Ein offizieller Release steht kurz bevor, und die Fans warten gespannt darauf, endlich loslegen zu können.

Gears of War 3 PC Delta Online is officially releasing soon, a fan-made project built by the community for the community! 👀🤯😱⚙️ – 100+ Playable Characters from across the franchise

– 100 Weapon Skins per starting weapon

– 60+ Versus Multiplayer & Horde maps including 10 2v2… pic.twitter.com/SjSScVP6br — Shadowz (@SASxSH4DOWZ) December 21, 2025