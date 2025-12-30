Gears of War 3: PC Delta Online Fan‑Projekt nach Start wieder gestoppt

Gears of War 3 kehrt auf dem PC zurück: Fan‑Projekt Delta Online sprengt alle Erwartungen und muss Registrierungen stoppen.

Delta Online ist ein von Fans entwickeltes Projekt, das Gears of War 3 und weitere Inhalte der Reihe erstmals in einer umfassenden PC‑Version spielbar macht.

Das Projekt wird über den offiziellen Discord‑Server verteilt und richtet sich an Spieler, die die klassischen Multiplayer‑ und Horde‑Erfahrungen der Serie auf modernen Systemen erleben möchten. Die Installation erfolgt über Steam und ist laut den Entwicklern unkompliziert.

Der Umfang des Projekts ist außergewöhnlich groß. Delta Online bietet eine breite Auswahl an PvP‑Modi, darunter klassische Spielvarianten, Squad Deathmatch, Free for All und 2v2 Gnashers.

Im PvE‑Bereich stehen Horde, Horde Frenzy, Beast Mode sowie der neue Rebirth Horde‑Modus zur Verfügung. Zusätzlich wurden ein überarbeitetes Levelsystem, rund 100 spielbare Charaktere, zahlreiche Waffen‑Skins und insgesamt 60 Multiplayer‑ und Horde‑Karten integriert.

Für 2v2‑Matches existieren weitere zehn speziell angepasste Karten. Die Benutzeroberfläche wurde überarbeitet, und das Spiel bietet umfangreiche Grafik‑ und Videooptionen, einschließlich Ultrawide‑Support.

Das Projekt wird von einem sehr kleinen Team entwickelt, das über Jahre hinweg unentgeltlich an der Umsetzung gearbeitet hat. Trotz der geringen Teamgröße hat Delta Online eine große Resonanz ausgelöst.

Innerhalb von zwei Tagen nach dem öffentlichen Start verzeichnete das Projekt fast 4000 eindeutige Nutzer und rund 40.000 Serveranfragen. Dieser unerwartet hohe Andrang führte zu neuen Fehlern und Serverproblemen, die während der Testphase mit nur etwa 20 Testern nicht aufgetreten waren.

Aufgrund der Belastung und eines schwerwiegenden Fehlers hat das Team die Registrierung neuer Nutzer vorübergehend gestoppt und die Installationslinks entfernt. Spieler, die Delta Online bereits installiert haben, können weiterhin auf das Spiel zugreifen. Die Entwickler betonen, dass die Maßnahme notwendig ist, um Fehlerberichte zu prüfen und die Stabilität des Systems wiederherzustellen.

Aktuell arbeiten nur drei aktive Entwickler an der Behebung der Probleme, nachdem das Projekt über mehrere Jahre hinweg überwiegend von einer einzigen Person getragen wurde. Die Entwickler bitten die Community um Geduld, während sie die gemeldeten Fehler analysieren und die Serverinfrastruktur stabilisieren.