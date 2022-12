Gears of War 4: Cliff Bleszinski: Diese Richtung sollte die Locust nach Teil 3 einschlagen

Cliff Bleszinski hat auf Twitter eine Gears of War-Konzeptgrafik veröffentlicht. Dabei hat er gesagt, dass dieses Konzept die grobe Richtung andeutet, wohin die Locust-Reise nach Gears of War 3 hätte gehen sollen, wenn es nach ihm gegangen wäre.

Here's the rough direction I wanted to take the Locust in after Gears 3. pic.twitter.com/Gh8sabNtMa

— Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) December 7, 2022