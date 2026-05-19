Gears of War 4: Sollte ursprünglich deutlich düsterer und brutaler werden

Der ursprüngliche Entwurf für Gears of War 4 unterschied sich massiv von der finalen Version.

Cliff Bleszinski hat neue Details zu seinen ursprünglichen Ideen für Gears of War 4 und mögliche zukünftige Fortsetzungen der Reihe enthüllt.

Nach den Ereignissen von Gears of War 3 sollten die Lambent laut seinem Konzept zu Staub zerfallen, während die verbliebenen Locust in einen Ruhezustand übergehen und sich in kristallartigen Kokons einschließen.

Die Menschheit hätte sich daraufhin in stark befestigte Sicherheitsstädte zurückgezogen. Spezielle Aufräumtrupps sollten die eingekapselten Locust tief unter der Erde vergraben.

Eine der größten kreativen Herausforderungen bestand laut Bleszinski darin, einen neuen Gegnertyp für die Shooter-Reihe zu erschaffen, ohne einfach erneut die klassischen Locust zu verwenden.

Deshalb wollte er verstärkt menschliche Gegner in den Mittelpunkt rücken – inspiriert vom Hintergrund der Pendulum Wars. Innerhalb des Teams soll es jedoch Widerstand gegen diese Idee gegeben haben, da manche Entwickler moralische Probleme darin sahen, Figuren wie JD Fenix gegen menschliche Feinde antreten zu lassen.

Zu den geplanten Bedrohungen gehörten unter anderem:

brutale Kannibalen-Gruppen im Stil von Mad Max und den Reavers aus Firefly

eine extrem gefährliche Droge aus Lambent-Staub

Konsumenten mit enorm gesteigerter Stärke, die anschließend körperlich vollständig zerfielen

Die Droge beschrieb Bleszinski als Mischung aus Kokain, Fentanyl und Krokodil.

Auch die Figur von JD Fenix sollte ursprünglich deutlich düsterer angelegt werden. Geplant war ein Handlungsstrang, in dem JD heimlich gegen seine Sucht kämpft und gleichzeitig versucht, dem Vermächtnis von Marcus Fenix gerecht zu werden.

Die Locust sollten schließlich ebenfalls zurückkehren – allerdings in einer völlig neuen Form. Laut Bleszinski wären sie nach ihrem Erwachen deutlich monströser geworden und hätten sogar Flügel besessen.

Für die Marketingkampagne hatte er bereits einen passenden Slogan im Kopf: „Früher kamen sie von unten. Jetzt kommen sie von oben.“

Die nun enthüllten Ideen zeigen, wie stark sich die ursprüngliche Vision von dem letztlich veröffentlichten Spiel unterschied.