Gears of War 4: Sollte ursprünglich deutlich düsterer und brutaler werden

Cliff Bleszinski hat neue Details zu seinen ursprünglichen Ideen für Gears of War 4 und mögliche zukünftige Fortsetzungen der Reihe enthüllt.
Nach den Ereignissen von Gears of War 3 sollten die Lambent laut seinem Konzept zu Staub zerfallen, während die verbliebenen Locust in einen Ruhezustand übergehen und sich in kristallartigen Kokons einschließen.
Die Menschheit hätte sich daraufhin in stark befestigte Sicherheitsstädte zurückgezogen. Spezielle Aufräumtrupps sollten die eingekapselten Locust tief unter der Erde vergraben.
Eine der größten kreativen Herausforderungen bestand laut Bleszinski darin, einen neuen Gegnertyp für die Shooter-Reihe zu erschaffen, ohne einfach erneut die klassischen Locust zu verwenden.
Deshalb wollte er verstärkt menschliche Gegner in den Mittelpunkt rücken – inspiriert vom Hintergrund der Pendulum Wars. Innerhalb des Teams soll es jedoch Widerstand gegen diese Idee gegeben haben, da manche Entwickler moralische Probleme darin sahen, Figuren wie JD Fenix gegen menschliche Feinde antreten zu lassen.
Zu den geplanten Bedrohungen gehörten unter anderem:
- brutale Kannibalen-Gruppen im Stil von Mad Max und den Reavers aus Firefly
- eine extrem gefährliche Droge aus Lambent-Staub
- Konsumenten mit enorm gesteigerter Stärke, die anschließend körperlich vollständig zerfielen
Die Droge beschrieb Bleszinski als Mischung aus Kokain, Fentanyl und Krokodil.
Auch die Figur von JD Fenix sollte ursprünglich deutlich düsterer angelegt werden. Geplant war ein Handlungsstrang, in dem JD heimlich gegen seine Sucht kämpft und gleichzeitig versucht, dem Vermächtnis von Marcus Fenix gerecht zu werden.
Die Locust sollten schließlich ebenfalls zurückkehren – allerdings in einer völlig neuen Form. Laut Bleszinski wären sie nach ihrem Erwachen deutlich monströser geworden und hätten sogar Flügel besessen.
Für die Marketingkampagne hatte er bereits einen passenden Slogan im Kopf: „Früher kamen sie von unten. Jetzt kommen sie von oben.“
Die nun enthüllten Ideen zeigen, wie stark sich die ursprüngliche Vision von dem letztlich veröffentlichten Spiel unterschied.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Idee um die entwickelten Locust kligt cool.
Der Rest macht mich jetzt nicht so an, das gibts schon in zig anderen Spielen.
Das wären bessere Gegner gewesen als die langweiligen Blechdosen.
Zum Glück hat man sich dagegen entschieden.
Gears 4 war so schon nicht so gut wie die vorherigen Teile, wenn man da noch gegen Menschen statt gegen Locust gekämpft hätte…
Es war so schon blöd mit den vielen Roboter Gegnern.
Genau wie bei Halo ging es leider auch bei Gears of War mit dem vierten Teil deutlich bergab.
Ich fand es gut!
Na zum Glück hatte Cliffy nichts mehr zu melden,hört sich ja schrecklich an.
Also menschliche Gegner hätten da meiner Meinung nach nicht wirklich reingepasst. Das mit den Locust und Kokons und so wäre aber sicher spannend gewesen.
Scheinbar hatte die neue Führung unter MS sich auf etwas freundlicherers Casualigeres eingeschlossen. Dieser dicke Zirkus Charakter hätte auch nicht sein müssen. Aber alles in allem bin ich als PCler damals voll abgegangen, die MP Maps waren alle Geil und die Waffenbalance hat gepasst.
Mmh schwierig.. die Roboter waren jetzt nicht so prall aber Kannibalen und dieses Drogen Thema ist natürlich auch was ganz anderes. Hätte man sehen müssen um es zu beurteilen.😅
Klingt für mich besser als was dann heraus kam.
Wenn nach der Endzeitkatastrophe sich die letzten Überlebenden eh gegeneinander stellen und Menschen zu Kannibalen werden wirkt das realistischer als wenn sie sich zusammen tun. Und dann halt obendrauf die mutierten Locust, die alte Gefahr die zurück kommt. Besser jedenfalls als wenn man sich immer mehr neue stärkere Gegner einfallen lässt, ist halt kein Anime.