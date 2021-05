Gears 5: Alle Details zu Operation 7 Drop 1

Autor:, in / Gears 5

Gears 5 Operation 7 Drop 1 startet am 18. Mai 2021 durch und hier gibt es alle Details zur neuen Saison. Mit dabei sind zwei neue Charaktere, eine neue Map, Änderungen am PvP und PvE. Dazu gibt es eine komplette neue Tour of Duty. Dazu gibt es „Field of View“-Optionen.

Dazu gibt es „Field of View“-Optionen. Weiter wird die Cross-Play-Option deaktiviert, was für schnellere Verbindungen im Versus sorgen soll.

The Coalition gibt bekannt: „Mit Operation 7 Drop 1 führen wir eine Sichtfeld-Option für alle Xbox One-Geräte ein, um die Konsoleneinstellungen mit denen des PCs in Einklang zu bringen. Wir werden die Crossplay-Option in Gears 5 entfernen. Derzeit sehen wir, dass 40 % unserer Spieler die Crossplay-Option deaktivieren, was die Matchmaking-Zeiten für unsere Spieler auf PC und Konsole erheblich beeinträchtigt.“ „Mit dem kommenden Sichtfeld-Update, der Möglichkeit, eine Maus/Tastatur an die Xbox anzuschließen, sowie der Reduzierung der Framerate und des Input-Lags auf den neuen Xbox-Konsolen sind wir der Meinung, dass wir an einem Punkt angelangt sind, an dem die Parität zwischen Xbox und PC fast identisch ist, und sind zuversichtlich genug, diese Änderung für Gears 5 vorzunehmen.“

Weiter geht es mit den neuen Inhalten:

Neue Charaktere:

Hana Cole

Ukkon

Neue Map:

Ephyra

Competitive

Competitive ist ein aktualisiertes Ranglistensystem für Gears 5, das Ranglisten, mehr Spielmodi und mehr bietet. Gear-Punkte wurden nun entfernt und verwenden ein Gesamtpunktesystem für jede Playlist. Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser habt ihr abgeschnitten. Das Erreichen bestimmter Meilensteine in den Bestenlisten gewährt außerdem spezielle Belohnungen.

Bestenlisten

Control

Team Deathmatch

2v2 Gnashers

Free for All (8 players)

Guardian

The Coalition gibt dazu bekannt: „Die Flexibilität von Competitive bedeutet, dass wir im Laufe der Operation weitere Modi hinzufügen können. In den nächsten zwei Wochen werden wir Execution 2.0 und Escalation hinzufügen. Da jeder Modus eine Rangliste hat, werden wir auf ein Platzierungssystem für jede Playlist umstellen. Diese Rangliste ist saisonal, das heißt, sie wird zu Beginn jeder Operation zurückgesetzt. Oh… und natürlich können Sie die Rangliste filtern, um sich mit Ihren Freunden zu vergleichen und zu sehen, wie Sie im Vergleich zu ihnen abschneiden!“

Hier ein Beispiel:

Spezielle Belohnungen dürfen natürlich auch nicht fehlen:

100,000+ points 500,000+ points 1,000,000+ points Passing Point Threshold:

Mark (same on each playlist) + 5,000 XP +1,000 Coins On Rank Graduation:

Mark (same on each playlist) + 10,000 XP +2,000 Coins On Rank Graduation:

Banner (variation per playlist) +15,000 XP +3,000 Coins

Und das ist noch nicht alles! Wenn ihr am Ende einer Saison in einer der kompetitiven Playlists unter den besten 1.000 Spielern seid, erhaltet ihr eine exklusive Belohnung in Form eines heroischen Waffenskins.

Control TDM FFA 2v2 Gnashers Guardian OP7 Loadout Assault Precision Power Power

Loadout = Lancer, Gnasher, Snub, Boltok, Talon

= Lancer, Gnasher, Snub, Boltok, Talon Assault = Enforcer, Hammerburst, Claw, Lancer GL, Retro Lancer

= Enforcer, Hammerburst, Claw, Lancer GL, Retro Lancer Precision = Markza, Longshot, Embar, Torque Bow

= Markza, Longshot, Embar, Torque Bow Power = Boomshot, Dropshot, Scorcher, Breaker Mace, Overkill

In Operation 7 heißt das heroische Waffenset, das Sie verdienen können, „Heroischer Obsidian“. Dieses kann verdient werden, wenn ihr am Ende der Saison in einer der kompetitiven Playlists unter den besten 1000 Spielern seid:

Weiter verkünden die Entwickler: „Eine letzte aufregende Neuigkeit zu den Bestenlisten ist, dass wir neben den saisonalen Bestenlisten auch eine All-Time-Bestenliste für jeden Modus hinzufügen werden. Diese wird für immer in Gears 5 bestehen bleiben, was bedeutet, dass der Spitzenplatz immer im Spiel ist!“

Mutatoren für Custom-Versus-Matches

Headshot explosion Cause an area of effect explosive on death Cause confetti to fly around when headshotting an enemy player

Health Regeneration modifiers Health regens only in cover Health regens on hit Health regens on both hit & being in cover

Low Gravity Death – the gibs of dead players float

Voiced gun sounds – You just knew we had to bring this one in.

And over 20 screen effect options!

Waffen für Custom-Versus-Matches

Pipe

Snowshot

Cluckshot

Cupid’s Torque Bow

Golden Gun

Mit Operation 7 Drop 1 wird es auch möglich sein, im Mehrspielermodus durch benutzerdefinierte Matches voranzukommen! Obwohl die Progression etwas langsamer ist als bei den Online-Matches von Gears, ist dies laut Meinung von The Coalition immer noch lohnend für diejenigen, die sich gerne auf ihre benutzerdefinierten Matches konzentrieren.

Multiplayer XP

Stars granted for time played

Daily and Tour of Duty Objectives

Ribbons

Automatische Verschrottung

Operation 7 Drop 1 bringt endlich die automatische Kartenverschrottung im PvE.

„Eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir zu Gears 5 erhalten, betrifft die automatische Kartenverschrottung im PvE. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass wir in Operation 7 Drop 1 Ihre duplizierten Karten der Stufe 6 automatisch in Gear Coins umwandeln werden!“ „Wenn Sie vor diesem Update duplizierte Karten erworben haben, werden diese in Gear Coins umgewandelt, bis zu einem Gesamtlimit von 100.000 Gear Coins. Alle zukünftigen Karten, die Sie erwerben, die Stufe 6 und doppelt sind, werden für Zahnradmünzen verschrottet.“

Tour of Duty

Die Liste aller Auszeichnungen findet ihr hier. Dazu gibt es noch einmal den Trailer zum kostenlosen Update: