Gears 5: Doppelte XP und Boost am Wochenende

Trommelt eure Mannschaft zusammen und erhaltet bis zum kommenden Montag, den 19. Juli 2021, doppelte XP plus Boost für 300 Prozent in Gears 5. Laut The Coalition wurde ein Hotfix veröffentlicht, der es allen Spielern ermöglicht, die 300 Prozent zu erhalten.

Round up the squad 'cause there's only one direction we're going this weekend! ⬆️

Double XP + Boost (300%) weekend is live now until Monday, July 19, 10 am PT. pic.twitter.com/kDYjSvYjgx

— Gears of War (@GearsofWar) July 16, 2021