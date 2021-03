Gears 5: Event Modus und Waffenskin zum St Patrick’s Day

Autor:, in / Gears 5

Zum St Patrick’s Day könnt ihr einen Event Modus in Gears 5 spielen und euch einen Glückbringer-Waffenskin verdienen.

Zum St Patrick’s Day, der in dieser Woche gefeiert wurde, gibt es in Gears 5 ein Event, bei dem ihr euch Glücksbringer verdienen könnt und mit zufälligen Waffen in den Kampf zieht.

Beim Arms Race Luck of the Draw Event kommt fast jede Waffe zum Einsatz. Alle drei Kills ändert eure Waffe in eine dieser zufälligen:

Boomshot

Claw

Dropshot

Lancer GL

Gnasher

Markza

Hammerburst

Longshot

Overkill

Boltok

Embar

Retro Lancer

Torquebow

Breaker Mace

Außerdem könnt ihr eine gesonderte Medaillen-Gruppe abschließen und euch damit einen legendären Glückbringer-Waffenskin verdienen:

A Buffet of Carnage – Deal 50,00 Damage in the Luck of the Draw Versus Event

Luck? It’s called Skill – Get 50 eliminations in the Luck of the Draw Versus Event

End of the Rainbow – Complete 7 rounds in the Luck of the Draw Versus Event

Ein Trailer zum Event, an das ihr noch bis zum 23. März teilnehmen könnt, wurde auch veröffentlicht: